Isabel Pantoja huye de quirófano: no acude a una operación pese al riesgo

Isabel Pantoja está atravesando malos momento, aunque en ella parece ser ya algo habitual. La buena suerte no termina de llegarle, acumulándose problemas familiares, profesionales, económicos y de salud a la vez. No puede más, de ahí que haya perdido los nervios con la prensa recientemente. Lo que a la familia respecta no hay novedad, sigue enfrentada a sus hijos y ajena a sus vidas. En lo profesional estaba encantada, al volver a los escenarios con una gira que celebraba sus 50 años de carrera, aunque se ha visto empañada por líos con las promotoras y baches de salud que han obligado a cancelar algunas citas. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de hacer lo propio con la próxima, fijada en el calendario para el próximo 30 de noviembre y que llevaría a la artista a compartir su talento en Tarragona. Aún no se ha tomado la decisión, pero hay preocupación por su salud, pero no se quiere decir qué le sucede, pues es “algo muy grave” y que tan solo a ella le corresponde.

Isabel Pantoja en Barcelona. Gtres

Se ha hablado de la inminencia de la emisión de un comunicado por parte de la tonadillera explicando qué le sucede: “Isabel Pantoja no quiere hacer un comunicado estándar, sino uno más explícito detallando su estado de salud”, decía Gema López en ‘Espejo Público’, apuntando a que “la prensa somos conocedores de la dolencia que tiene. Desde el principio dijimos que además era muy grave, pero es algo que le corresponde a ella contar”. Pero este miércoles la periodista ha vuelto a ahondar en este delicado tema, destacando que “en el momento actual su situación de salud es muy preocupante. Se tiene que trasladar a Madrid, porque no hay más remedio”, contextualiza el motivo por el cual se muda a la capital, según sus informaciones. Y es que su salud habría cambiado sus planes en muchos aspectos.

“En Córdoba era Mariló de la Rubia la encargada de su agenda médica, pero no acudió a una intervención que tenía programada y preocupó a su entorno. Pensaron que se arriesgaba al tomar esta decisión”, amplia este miércoles la información Gema López, dejando a la protagonista poner nombre a su afección. Un mal que no sería del todo nuevo, pues ya le acompaña desde muchos años atrás: “Os aseguro que desde que estuvo ingresada en prisión los problemas que tiene ya los tenía”. Aunque se mantiene cauta y no quiere profundizar demasiado en cuestiones médicas, la periodista quiere alertar de la supuesta gravedad, que mantendría a sus allegados preocupados, especialmente a su hermano Agustín, quien no estaría sabiendo adaptarse “a la nueva realidad de Isabel Pantoja”.

Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín Gtres

Pero no solo la salud está suponiendo un problema para Isabel Pantoja, que en medio de este calvario sigue echando cuentas para salir airosa de las deudas que le agobian: “Por encima de todo está salvar las finanzas y eso pasa por mudarse a Madrid. Como los proyectos empiecen a caer, serán las aseguradoras las que se tengan que hacer cargo”. Y es que, si su salud se resiente y le obliga a cancelar más espectáculos, los ingresos se verían mermados y con ello difícilmente se podrían hacer frente a las deudas. Su situación requiere de hacer sacrificios, el primero de ellos instalarse en Madrid, donde renunciaría a parte de su cómoda vida en Cantora. Ella no quiere, pero entiende sus circunstancias, mientras que su hermano Agustín le anima a mirar adelante y aprender a soltar para no ahogarse entre los recuerdos.