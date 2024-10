Preocupación creciente por la salud de Isabel Pantoja: “Es muy grave”

El regreso de Isabel Pantoja a los escenarios ha estado marcado por los imprevistos y, a veces, también por la polémica. Problemas de salud le obligaron a echar el freno al inicio de la gira por el 50 aniversario de su carrera, así como problemas con la producción ajenos a ella que han dificultado el éxito propuesto. Tal era la preocupación y el revuelo que se extendió este verano sobre sus espectáculos, que incluso llegó a emitir un comunicado para alertar de que todo estaba perfectamente y denunciar que la publicación de sus imprevistos en su tour les alejaba de su público. El mismo que este lunes amanece de nuevo con cierto temor a nuevas cancelaciones de sus conciertos, esta vez por problemas de salud que, según subrayan, “son muy graves”. Se está a la espera de un comunicado oficial que explique qué sucederá.

Isabel Pantoja Gtres

Los fans de Isabel Pantoja que tenían una entrada para verla en acción en Tarragona ahora no saben qué sucederá. Desde la mañana de este lunes se ha informado sobre la posible cancelación del show, manteniéndose desde ‘Espejo Público’ que la cantante estaría estudiando los términos en los que poner en conocimiento a su público lo que le sucedería. Un presunto problema de salud desvelado por Laura Fa y Gema López en el programa matinal de Antena 3, que ha añadido mayor preocupación si cabe a su situación. Y es que mantienen que los problemas a los que está haciendo frente la tonadillera son “importantes”, de ahí los nervios mostrados en las últimas semanas, con altercados incluso con la prensa: “Tiene prisa en realizar estos conciertos que no sabe si podrá hacer y tiene muchas esperanzas en el documental que está preparando. En que este le ayude a solucionar los problemas económicos antes de morirse”, mantiene Laura Fa, que asegura que esto le ha llevado a tener enfrentamientos con su hermano: “Con Agustín han llegado las primeras tensiones, porque en este momento organizativo no se está adaptando a la nueva realidad de Isabel Pantoja”.

Pero, ¿Cuál es la “nueva realidad de Isabel Pantoja”? Se especula con un mal médico sin llegar a adelantar de qué se trata, lo que da pie a que en redes sociales se extienda la preocupación y también las especulaciones. Se subraya una y otra vez que es la propia cantante quien desea decir qué le sucede a través de un comunicado oficial que vería la luz en las próximas horas: “Isabel no quiere hacer un comunicado estándar, sino uno más explícito detallando su estado de salud”.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

Lo mismo que apunta Gema López, que no resta importancia a la posible enfermedad de Isabel Pantoja, confiando en que la protagonista dará el paso cuando lo considere oportuno: “La prensa somos conocedores de la dolencia que tiene. Desde el principio dijimos que además era muy grave, pero es algo que le corresponde a ella contar”. Tocará esperar a ver si llega ese rumoreado comunicado, si se produce la cancelación del concierto en Tarragona finalmente o si, además, se arroja luz por parte de la protagonista sobre ese mal de salud que ha trastocado sus prioridades y sus planes.