Isabel Pantoja tampoco cantará en Huelva: el motivo de la cancelación de su concierto

Se esperaba que la gira por el 50 aniversario de su carrera musical fuese movidita, pero quizá no por los motivos por los cuales está en boca de todos. Isabel Pantoja se subía con toda la ilusión del mundo sobre el escenario para compartir su talento con su fiel público, pero poco le duró la alegría y la cosecha de éxitos, pues pronto llegaron las polémicas, daños colaterales y problemas de salud. Este último fue lo primero que bajó a la artista de las tablas, al encontrarse con la recomendación médica de guardar reposo por una dolorosa enfermedad inflamatoria que ponía en riesgo la gira. Sin embargo, logró reponerse y presentarse de nuevo ante sus incondicionales, para después protagonizar escándalos por su distanciamiento con Mariló, su buena amiga que terminó a la gresca con su hermano Agustín. Pero ahora el motivo de la cancelación de su próximo espectáculo en Huelva nada tiene que ver con lo anterior.

Isabel Pantoja durante su concierto en el Palau Sant Jordi por su 'Gira 50 Años' Raúl Terrel Europa Press

La promotora encargada de gestionar la gira por el 50 aniversario de Isabel Pantoja ha anunciado, a golpe de comunicado de prensa, que se cancela el show previsto para el próximo 12 de julio en Huelva. Este concierto se enmarcaba en un festival, el Onuba Live, por lo que le podría atraer a otro público que acudiese a ver a otros artistas y así acrecentar su popularidad sobre el escenario. No podrá ser. El telón no se levantará para ella: “Informamos de que, por motivos de fuerza mayor, lamentamos tener que suspender el ciclo de conciertos de Onuba Live que se iba a celebrar en Huelva entre el 12 y el 20 de julio. Agradecemos la comprensión por parte de todos los artistas que iban a participar en el ciclo, así como del Ayuntamiento de Huelva, ajenos todos a esta decisión empresarial”, detallaban.

Y es que no solo Isabel Pantoja se ha visto afectada por esta noticia, sino también el resto de artistas que servían de reclamo al público y con los que compartía cartel e ilusiones. Además de pedir disculpas a todos aquellos que se han visto afectados por la cancelación del festival, también dejan claro que el importe íntegro de las entradas será reembolsado. Algo que alivia, en parte, el estrago provocado, pero que continúa haciendo daño a la imagen pública y a las ilusiones de la tonadillera puestas en esta importante gira que homenajea su trabajo como artista en las últimas cinco décadas. Una nueva cancelación se adueña del interés mediático y copa titulares por doquier, haciendo sombra a los buenos resultados que ha cosechado en anteriores citas con su público, que sí han tenido el privilegio de verla en acción.

Isabel Pantoja en un concierto en Bilbao Gtres

“El equipo de Isabel Pantoja está ajustando todo porque, por su salud, no puede dar cuatro conciertos al mes. Aunque la gente lo vea así, de los cinco conciertos que se han suspendido, tres no son responsabilidad de ella”, ha querido aclarar Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’, después de adelantarse una vez más al anuncio de la cancelación de su show en Huelva previsto para el 12 de julio. Habrá que esperar a ver qué sucede con su próxima cita con el público, la cual ya está fijada en el calendario para el próximo 3 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón, en el marco del SOM Festival. La expectación es máxima y si todo sigue su curso, se prevé un nuevo triunfo, pues ya se han vendido casi todas las entradas y eso que aún queda un mes para su celebración. Tanto la artista como su equipo cruzan los dedos para que una nueva cancelación no les deje de nuevo en tierra y sin el calor de los aplausos.