El verdadero motivo de la huida de Isabel Pantoja de España

Mucho se ha hablado ya sobre los planes de Isabel Pantoja de hacer las maletas y abandonar territorio español. Las últimas informaciones sitúan a la tonadillera a punto de coger un vuelo con destino incierto, pues no hay acuerdo sobre el lugar en el que emplazará su nueva vida. Se habla de Miami, de República Dominicana u otros enclaves al otro lado del Atlántico. Lo que sí que parecen coincidir aquellos que tienen línea directa con los más allegados a la artista, es que piensa abandonar Madrid y, de paso, mirar más allá de nuestras fronteras.

Lo que tampoco había acabado por aclararse es el motivo real por el cual habría decidido poner tierra de por medio. Se ha especulado sobre la posibilidad de que sus hijos hayan tenido un papel destacado. Kiko Rivera e Isa Pantoja siguen con sus rutinas, sin rendir cuentas a su madre. Ella tampoco parece muy interesada en formar parte de sus días, tampoco en los de sus nietos. Ni con la llegada del pequeño Cairo se le ha ablandado su firme determinación de romper lazos. Pero unas nuevas informaciones sitúan a Agustín Pantoja como clave principal para entender por qué su hermana está preparando una nueva mudanza.

Los verdaderos motivos por los que Isabel Pantoja abandona Madrid

Según comentaba Leticia Requejo, “Agustín Pantoja le está poniendo las maletas en la puerta a su hermana”. También se confirma el deseo de iniciar este cambio de rumbo y “dejar este país, irse de España y los planes que maneja la cantante es que dentro de un mes ya no esté en España”. La periodista emplaza el destino en República Dominicana, en Punta Cana. “La decisión de irse fuera de Madrid es un plan que Agustín Pantoja lleva ideando con su hermana desde hace dos meses”. Pero ahora se ha conocido el motivo principal por el que no continuarán en la mansión de La Finca en la que se han instalado.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

“El auténtico motivo por el que Isabel Pantoja ya está empezando a hacer esas cajas y esas maletas para cruzar el charco es, básicamente, porque no le han renovado su contrato de alquiler”, sentencia ahora la colaboradora de ‘TardeAR’. Se mudaron a una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital en septiembre del año pasado y ahora que se cumplirá el año tienen que abandonarlo: “El casero y la agencia han llegado a un acuerdo de que no han querido renovarla y por eso la decisión de irse fuera de España”. Aquí puntualiza Antonio Rossi y recuerda que la decisión de mudarse fue previa a la cancelación del contrato.

El contrato de alquiler se va a cumplir y ellos no desean renovar, pues lo consideran alto. Tampoco al casero le interesa continuar, pues las pretensiones de la artista no le favorecen: “El contrato es muy alto y no tenían permisos de la propiedad para grabar nada dentro de la vivienda”. Sea como fuere, Isabel Pantoja y su hermano Agustín tienen la atención fijada fuera de nuestras fronteras. No se aclaran dónde se instalarían, aunque suena con fuerza República Dominicana. Antes llegaría la nueva gira internacional de la artista, que le llevará a recorrer distintos enclaves en Latinoamérica. ¿Regresará o ya se quedará por allí?