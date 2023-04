Los exnovios de Tamara Falcó se alían contra ella en uno de los días más importantes de la socialité

Este fin de semana se ha celebrado la fiesta de pedida de Tamara Falcó en casa de Isabel Preysler, donde ambas familias, junto a sus amigos más cercanos, han oficializado el compromiso de la marquesa de Griñón con Íñigo Onieva. Para la socialité ha sido uno de los días más importantes y significativos de su vida, evento que se ha podido interpretar como la antesala a la boda de la pareja de moda, que se celebrará el próximo 8 de julio en 'El rincón'. Después de unos turbulentos meses, finalmente la joven y el empresario han arreglado sus diferencias y darán el 'sí quiero', tal y como tenían planeado antes de salir a la luz la infidelidad de Onieva el pasado mes de septiembre.

La pareja, que se volvió a dar una segunda oportunidad en Navidad, vivió unos meses llenos de idas y venidas y se convirtieron en los protagonistas de la crónica social. Tamara Falcó, en ese tiempo, fue relacionada sentimentalmente con Hugo Arévalo, empresario y amigo de Onieva. El prometido de la socialité, cuando salió a la luz el supuesto romance de ambos, se sintió traicionado por el que consideraba uno de sus hombres de confianza y no dudó en enviarle unos incendiarios mensajes donde lo tachaba de "sucia rata" y lo acusaba de ser ser "un trepa".

Y ahora, después de volver a retomar su compromiso, parece ser que los hombres del pasado sentimental de Tamara Falcó se han aliado este fin de semana, mientras la socialité celebraba su fiesta de compromiso con Onieva, y han disfrutado de la Feria de Abril de Sevilla. Hugo Arévalo y Enrique Solís, con el que le marquesa de Griñón tuvo una relación en 2014, han forjado una sorprendente amistad y han colgado unas instantáneas de ellos en el Real de la Feria. Esta unión seguro que no ha hecho ninguna gracia al prometido de la hija de Isabel Preysler y seguro que esta inesperada relación ha pillado desprevenidos a la pareja, algo que podrían haber interpretado incluso como una provocación.

Con este suceso, se podría confirmar que Hugo Arévalo ya no pertenece al círculo más cercano de Tamara Falcó y parecer ser que no estaría invitado al enlace matrimonial de la socliaté con Onieva. Aunque el prometido de la marquesa de Griñón aseguró hace unos meses que entre él y el empresario de The Power MBA no existía "ningún drama", todo apunta a que el joven no olvida la traición de Hugo Arévalo y existen entre ellos diferencias irreparables.