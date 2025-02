Ismael Beiro, "imputado" por estafar 100.000 euros a una amiga

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha admitido a trámite la denuncia de Alicia Rodríguez, amiga de Ismael Beiro, al que acusa de haberle robado un total de 100.000 euros. La víctima asegura ser amiga del ganador de Gran Hermano 1 y ha confesado en el programa "En boca de todos" que se ha sentido engañada. "Lo conozco desde pequeño, vivimos en el mismo barrio y somos amigos desde la infancia... Tenemos muchos amigos en común y hemos mantenido una buena amistad", destaca Alicia Rodríguez.

Según el testimonio de la joven, todo comienza cuando ella vende su domicilio para comprarse otra casa a las afueras que estuviera adaptada a las necesidades de su hijo con autismo: "Acababa de vender y necesitaba otra casa y adaptarla. Es ahí cuando Beiro me convence para entrar en una inversión. Él me dice que me va a ofrecer una rentabilidad de 3.000 euros, yo le explico que tengo unos compromisos de pago con la promotora y en todo momento dice que se me iban a respetar los compromisos de pago", detalla. "Él me convence y entro", confiesa.

"Le hago ahí la transferencia, ahí me confirma que es a su socio Juan Rubén... pero en ese momento me fio de su amistad, en ningún momento pongo en duda la credibilidad de él, y ese fue mi error", revela a Nacho Abad. Además asegura que no firmó ningún documento porque se fiaba del empresario gaditano.

Después de haber perdido los 100.000 euros, decide denunciar y esta denuncia se admite a trámite porque la Justicia considera que "hay indicios de responsabilidades".

"Quiero contar mi verdad en un juzgado y que se juzgue", sentencia Alicia Rodríguez.