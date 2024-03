Jaime Lorente, ante la pregunta del sexo en "La Resistencia": "Hay gente que es muy pajera"

Jaime Lorentevisitó "La Resistencia", de David Broncano, el lunes 18 de marzo para promocionar "Mano de hierro", la nueva serie que protagoniza en Netflix. El actor respondió a las dos preguntas clásicas del espacio de Movistar Plus+. A Lorente no le importó revelar cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes: "Mi chica y yo las hemos contado. Hemos hecho recuento. Sin paja, nueve". "¿Eso quiere decir que aparte de eso están las pajas o son las veces que habéis tenido relaciones sexuales sin hacer una paja?", le preguntaba Broncano. El actor respondía: "Yo no soy muy... No mucho. Hay mucha gente que es muy pajera y yo no especialmente".

"Pero algo ha caído", insistió el presentador, a lo que el invitado admitió que sí, pero que no se trata de algo rutinario en su vida. "No es algo en plan un día sí y otro no, solo en ocasiones especiales, el día de las fiestas de Murcia", bromeó.

Broncano seguía con el tema, buscando la provocación de Lorente: "¿Has practicado alguna vez el sexo en la calle?". "En el campo sí. Había un árbol, un tronco... yo solo", destacó, a lo que el presentador del "late show" añadió que "hay gente que se excita en el medio natural". "Por ejemplo, con el kart y la moto pasa a veces", matizó el protagonista de "Cristo & Rey".

Más reservado fue Lorente cuando tuvo que hablar de sus ingresos. Por lo que optó por dar u baremo de su patrimonio total: "Entre 0 y 2,5 de millones de euros ponemos".