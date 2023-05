Jaime Lorente se planta contra TikTok por borrar sus últimos vídeos

El actor Jaime Lorente siempre ha intentado ir más allá de su faceta de actor y mojarse en causas sociales. Sus perfiles sociales son más que un mero escaparate comercial e intenta dar una imagen más completa de sí mismo. Esta semana el actor, reconocido por series como «La Casa de Papel», «El Cid» o «Cristo y Rey», publicaba varios vídeos en «TikTok» en los que denunciaba el contenido de algunos creadores. El actor afirma que algunos de ellos incitan a besar a chicas desconocidas o a sentirte mal por no tener dinero.

Sin embargo, el actor reaccionaba hace unas horas a la decisión de TikTok de borrar su último vídeo «por incumplir las normas de la red social». Esto ha indignado profundamente al actor, quien no cree que todo tipo de contenido sea válido en una red social que consumen tantos menores de edad.

«Os quería hacer una pregunta. ¿Por qué los tres últimos vídeos que he subido TikTok me los ha bajado porque dice que incumplo las normas de la comunidad? Son tres vídeos donde denuncio de una forma más o menos humorística, aunque eso es cuestionable como todo, a tres personas que se dedican a hacer un contenido que TikTok debería denunciar y no permitir Uno haciéndote sentir mal por no tener suficiente dinero, otro por incitar a dar besos a las chicas en la calle sin su consentimiento y el otro ni me acuerdo. ¿Esto funciona así? O sea, ¿TikTok es una plataforma que a violadores, a personas que son unas tiranas y a este tipo de gente chunga les permite crear contenido y a los que intentamos tener una vida más o menos digna no?», ha llegado a acusar el actor en un vídeo que de momento sigue disponible y que ha recibido el aplauso de muchos de sus seguidores. Así, parece que la censura o las líneas rojas de contenidos en redes sigue siendo un debate candente.