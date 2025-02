Jaime Ostos amenaza de muerte a María Ángeles Grajal: así fue la noche del terror en el Hotel Wellington

La guerra entre Jaime Ostos, hijo del célebre y homónimo torero y Consuelo Alcalá, con María Ángeles Grajal y Jacobo Ostos ha sobrepasado todos los límites esta noche de 17 de febrero. La doctora y viuda del diestro se encontraba en el Hotel Wellington de Madrid presidiendo la gala de entrega de premios "Las Meninas de España", organizada por la peña taurina del mismo nombre. Fue entonces cuando Jaime Ostos Jr. irrumpió en el acto, sin invitación, para increparla. Según los testigos presenciales, llegó a amenazarla de muerte antes de que la intervención de los asistentes le obligara a abandonar de nuevo el lugar.

El altercado continuó a las puertas del hotel, cuando Jacobo salió en busca de su hermano para defender a su madre. Él y Jaime forcejearon y este último término con el rostro visiblemente magullado, aunque el DJ declaró ante la policía que se personó en el Wellington que ni siquiera lo tocó.

Una noche de terror que acabó con María Ángeles Grajal denunciando a Jaime Ostos Jr. en comisaría, acompañada de dos amigas. Visiblemente afectada y con el rostro muy serio, la neumóloga prefirió guardar silencio y no hacer declaraciones, aunque confirmó que "por supuesto" había pasado por uno de los momentos más complicados que recuerda.

Mari Ángeles Grajal, desencajada, acude a comisaría a denunciar a Jaime Ostos tras amenazarla de muerte Europa Press

Más sincero se ha mostrado su hijo, Jacobo Ostos, que no ha tenido problemas a la hora de compartir su versión sobre lo ocurrido. "(Jaime) la ha cogido del brazo y le ha dicho 'te voy a matar' . Ha tenido la suerte de que yo estaba cogiendo un medicamento con una amiga de mi madre y en ese momento no me encontraba en el salón del hotel", ha explicado el DJ, que confirma: "Es muy fuerte, le vamos a denunciar y vamos a pedir una orden de alejamiento".

Las "memorias" de Jaime Ostos

El incidente ha coincidido con la inminente publicación de las supuestas "memorias" de Jaime Ostos, un libro escrito por María Ángeles Grajal en boca del diestro, aunque sin aportar documentos que demuestren que las vivencias que publica realmente fueron narradas por su difunto marido.

Entre las páginas de la "biografía" se incluyen episodios controvertidos, como la supuesta noche de pasión que Ostos vivió junto al Rey Juan Carlos I y dos vedettes. "La cama se nos quedó pequeña", habría desvelado el maestro, siempre según la versión de su viuda.