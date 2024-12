Javier Sardá estalla contra Bárbara Rey para defender a la Reina Sofía

Bárbara Rey está dividiendo a la opinión pública con su decisión de romper su silencio después de un año viendo cómo su hijo, Ángel Cristo, le declaraba la guerra en los platós. Quería venganza contra su madre y ella ahora contra su hijo. Las víctimas colaterales son muchas. La primera Sofía Cristo, que está sufriendo incluso más que su madre, como así ha confesado ella misma. También el Rey Juan Carlos, al ver sus intimidades aireadas, aunque en su día las disfrutase. Ahora también su hijo, el Rey Felipe VI, ensombrecido por la controversia de la que prefiere mantenerse al margen. Pero, sobre todo, hay una víctima que no todos están teniendo en cuenta en esta trama y que muchas veces cae en el olvido: la Reina Sofía. En la guerra iniciada entre madre e hijo se van quedando por el camino aquellos caídos en combate y que no tenían intención alguna de presentar batalla. Así se lo ha reprochado con dureza Javier Sardá a la vedette, que vende un sufrimiento que, a su parecer, no es comparable con el que le provocó saber a la otra que andaba con su marido. Eso sí, la culpa siempre es de él por traicionar el juramento que hizo al contraer matrimonio y no tanto de la amante elegida.

El Rey Juan Carlos y la Reina Sofía

"¿Sabes lo que llevo pasado todo este año? No hay palabras para describir el sufrimiento. Estoy convencida de que él se cree sus mentiras y se cree que es un ser maravilloso, tiene una habilidad especial para convencer a la gente. He visto cosas que él ha dicho y la forma de contestarme, con esa chulería, como si yo no hubiera sido nada en su vida. Podría decir cosas de mi hijo muy gordas y muy fuertes. Con la misma frialdad que tú has hablado de tu madre te hablo yo a ti, pero con la seguridad de que lo que estoy diciendo es cierto, que es la pura verdad”. Así era la respuesta de este lunes de la actriz a su hijo, pero se espera la de éste a su madre en breve en el plató de ‘De viernes’. La historia está lejos de terminar aquí y se esperan más reproches y cruce de acusaciones, mientras ambas partes se quejan del dolor que sufren. Eso sí, ninguno para la rueda y se retira a lamerse las heridas, mientras siguen ocasionando dolor no solo al enemigo, sino también en otras personas cercanas.

Esto es lo que ha denunciado este martes Javier Sardá, cansado de la falta de consideración que se está teniendo con la Reina Sofía. El presentador, ahora colaborador en ‘TardeAR’, no se llega a creer del todo la forma de actuar de Bárbara Rey, poniendo en duda incluso sus lágrimas: “Este llorar hay que saber hacerlo, eh. Cuando alguien llora de verdad es difícil decir tantas cosas”. Aquí le corta su compañera de programa, Cristina Cifuentes, que sí ha empatizado con la actriz: “Me resulta imposible ver a una mujer llorar tan desconsoladamente y no empatizar con el sufrimiento de tener esa relación con su hijo”, se sincera la expolítica. También apuntaba a la misma dirección Bea Archidona, quien cree que “hay cosas de Bárbara que no me creo, pero vale ya. Que si era mala madre y maltrataba a su hijo. Algo de verdad habrá en el relato de Bárbara”. También Ana Rosa Quintana y Álvaro Muñoz Escassi trataban de romper lanzas a favor de la protagonista.

Javier Sardá

Ninguno logra convencer a Javier Sardá. Tiene muy claro lo que opina de Bárbara Rey en su cruzada contra su hijo, dejando al Rey Juan Carlos con sus propios demonios, pero especialmente en una situación delicada a la Reina Sofía. Después de escuchar cómo sus compañeros de plató destacaban que es injusto que se le critique como madre y que como tal ha sufrido mucho, al final el colaborador ha estallado: “Perdonad, pero la que tiene que llorar de verdad es la Reina de España”. Una declaración que no ha sido bien acogida por los presentes en el plató de ‘TardeAR’. Por ejemplo, Bea Archidona le ha recordado un detalle que a veces no se tiene en cuenta a la hora de juzgarla: “Si la Reina Sofía tiene que llorar no es por culpa de Bárbara Rey, es por culpa del Rey. Hay que poner, a cada uno, las cosas en su sitio”.