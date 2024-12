Bárbara Rey, muy preocupada por Sofía Cristo: “Mi hija está muy mal, peor que yo”

Bárbara Rey se sentaba con Santi Acosta para hablar con total sinceridad de lo que siempre había callado a modo de secreto. También es verdad que desde hace 40 años ha tensado la cuerda a la hora de hablar de su romance con el Rey Juan Carlos, pero no ha sido hasta que su hijo, Ángel Cristo, le ha puesto contra las cuerdas, cuando se ha decidido a romper su silencio. Lo hacía en un programa especial con Telecinco, con el que firmaba la paz declarada en los tribunales, además del pago correspondiente de 500.000 euros por un par de programas, así como se especula la idea de un ‘GH Dúo’ junto a su hijo y su nuera, Ana Herminia. La polémica está servida, justo ahora que el hijo del domador le toma el relevo a su madre en el mismo programa, en ‘De viernes’, para responder punto por punto. Es decir, la polémica está lejos de terminar y cada vez añaden más leña al fuego. Pero el incendio está casi descontrolado cuando antes de hablar el hijo, ya sacan un adelanto de lo que será la respuesta de la madre.

Las 6 bombas de Bárbara Rey en su entrevista: del Rey Juan Carlos a la Reina Sofía o Adolfo Suárez

Desde Telecinco se ha comenzado a cebar el que será el próximo capítulo especial de la entrevista en exclusiva con Bárbara Rey. En un nuevo adelanto, desde la cadena se abre una pequeña ventana a Sofía Cristo, protagonista indirecta en esta trama, que se ha volcado con la vedette, dándole la espalda por completo a su hermano. Para él pide que “se pudra en la cárcel” y solo tiene malas palabras, de ahí que muchas veces prefiera morderse la lengua para no elevar la potencia de la artillería empleada. Le es complicado callarse en según qué situaciones y es que lo está pasando realmente mal. Sobre esto ha hablado ahora su madre, que está preocupada también por cómo le está afectando el conflicto a ella.

En un avance de lo que se verá el próximo lunes 16 de diciembre, Bárbara Rey pone el foco también en su hija, quien no se ha separado de su lado en todo este duro momento. Durante estos dolorosos meses no ha podido hacer más que llorar, siendo Sofía Cristo la única que lograba consolarla, pues la entiende muy bien. Ahora siente que ha encontrado la paz, aunque no se sabe si con firmar una tregua con la cadena y eliminar las demandas o por hacer lo propio con su hijo, con el que presumiblemente se verá las caras en directo en un programa de la cadena. Sea como fuere, la vedette vuelve a sentirse recuperada y con las fuerzas cargadas para presentar batalla contra el que haga falta, aunque por ahora su principal contrincante a tumbar es su propio vástago: “Ya no vivo con ansiedad, ahora puedo dormir tranquila”.

Bárbara Rey y Sofía Cristo saliendo de la Audiencia Provincial de Madrid GTRES

Bárbara Rey no está dispuesta a tirar nunca la toalla, menos aún por su hija, a quien desea corresponder después de cómo se ha volcado con ella este tiempo: “Algo que tengo muy claro es que mi hija me necesita y yo la necesito a ella. Voy a hacer todo lo mejor por ella”, promete la actriz, que se ha visto envuelta en una vorágine que a ella misma le ha hecho entrar en una depresión, de la que asegura encontrarse recuperada. Ahora la que le preocupa es Sofía: “Mi hija está muy mal, peor que yo. Mi hija sabe perfectamente cómo ha sido nuestra vida. Lo que hemos vivido y cómo he sido como madre y como persona. Sé su vida y ella la mía. Está sufriendo por mí y por ella”, confiesa muy seria, mascullando cada palabra por el dolor que le provoca saber en qué circunstancias se encuentra su hija.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

Por supuesto, Bárbara Rey también hablará, y mucho, de Ángel Cristo. Tras mostrar su pesar por el sufrimiento de Sofía Cristo, también asegura que ha recibido “mucho daño” por parte de su hijo. No comprende su traición, que se haya alejado de ellas poniéndolas en tan complicado aprieto: “Siempre he hecho porque no le faltara nunca de nada, para que ahora me haga esto. Por proteger a Ángel he desprotegido a mi hija Sofía y no se merecía todo lo que le ha pasado”. Es tan solo un avance de lo que se verá el próximo lunes 16 de diciembre, en la que será la segunda entrega del especial en exclusiva ‘Bárbara Rey: mi verdad”. Aún se guardan píldoras sobre su relación con el Rey Juan Carlos que prometen causar más escándalo si cabe.