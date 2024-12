Sofía Cristo se aleja del negocio familiar y marca distancia con Bárbara Rey y Ángel Cristo

Telecinco está dispuesto a apostar fuerte de nuevo por los realities de famosos, ante la bajada de audiencia y la necesidad de volver a sus orígenes. Aunque decidieron reciclarse para mostrar una imagen más blanca y familiar, al final caen rendidos ante la tentación que supone meter en una misma casa a Bárbara Rey y Ángel Cristo. Madre e hijo llevan echándose los trastos a la cabeza desde hace un año, con el plató de ‘De viernes’ como principal campo de batalla, aunque no el único. También se llevó el caso a los tribunales, donde la vedette prometía venganza contra su vástago y también contra la cadena que le dio voz. Pero todo ha terminado con la firma de un contrato en el que se asegura que la artista se embolsa 500.000 euros. Medio millón de euros por una entrevista que se emitirá el próximo lunes 9 de diciembre a modo de especial. Habrá más, pues hay que justificar el contrato, con más entrevistas y, según se especula, también su entrada en ‘GH Dúo’, que está a punto de comenzar una nueva edición. La sorpresa viene cuando se asegura que con ella estarán sus dos hijos, con el que no se habla, Ángel Cristo, y con la que no entiende su último paso, Sofía Cristo.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

La hija de la vedette se ha cansado ya de estar siempre al pie del cañón y pelear hasta el agotamiento contra los medios por defender el honor y la estabilidad de su madre. Más cuando ve que los golpes llegan de muchos lados distintos y ella parece encajarlos ahora encantada, permitiendo cualquier intromisión a los derechos que protegía a cambio de un contrato millonario. Ha retirado las demandas para, supuestamente, entrar en el reality con sus hijos y discutir allí, delante de toda España, lo que iban a tratar delante de un juez en un juicio en el que incluso se pedía cárcel contra él. Un juego que muchos usuarios han definido como sucio, por primar el interés económico por encima de cualquier otro. Quizá sea también lo que piensa la propia Sofía Cristo, que ha decidido bajarse de barco antes de que naufrague.

Seguirá al pie del cañón con su madre, apoyándole en lo personal y en lo profesional. Pero no está dispuesta a entrar en la casa de Guadalix de la Sierra de la que ya fue expulsada de forma disciplinaria por la organización por desplegar una presunta actitud violenta. Su experiencia en solitario no fue gratificante, mucho menos lo sería ahora repetir con su hermano Ángel en la habitación continua, después de meses sin mirarse a la cara y tan solo mandándose mensajes cargados de reproches. Tampoco quiere que su madre pase por ese mal trago, pues su salud mental está en juego, pero de eso no dice públicamente nada, por el momento. Ahora Sofía Cristo se conforma con dejar claro que a ella no la verán en Telecinco en ningún reality, pues ahora forma parte de la familia de Antena 3 como colaboradora de ‘Espejo Público’.

Story de Sofía Cristo Instagram

“Sé que públicamente se están diciendo muchas cosas, pero de verdad no os creáis todo lo que dicen en determinados medios. Yo sigo con mi vida, trabajando en lo mío, que es mi música y adicciones y ya está”, ha querido aclarar Sofía Cristo, bajándose del carro que ya ponía rumbo a ‘GH Dúo 3’. Ahora bien, habla en primera persona y no desvela si su madre, Bárbara Rey, ha aceptado la propuesta, como así se asegura que forma parte de la trampa en la que ha caído con la cadena. Quien parece disfrutar de la incertidumbre es el propio Ángel Cristo, quien aún no se ha pronunciado, pero que llevaba unas semanas sin mucho más que contar en televisión al haber vendido ya a su madre y la boda con Ana Herminia. Esta supondría una nueva oportunidad para recuperar el foco, aunque con ello se aleje un poco más de su familia.