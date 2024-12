Primeras reacciones (muy malas) al fichaje de Ana Herminia para ‘GH Dúo’

Ya comienzan a anunciarse los primeros concursantes oficiales de ‘GH Dúo’, cuya tercera edición promete no dejar a nadie indiferente. Son muchas las cábalas que se hacen desde muchos medios, anunciando incluso sus propias apuestas para el reality, pero tan solo Marieta, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ yAna Herminia han sido anunciadas por la cadena como oficiales de pleno derecho. Ahora bien, este programa se caracteriza por entrar en pareja, incluso en tríos. A la primera se le espera que le acompañe su novio, Suso, que ya ha pasado por la casa de Guadalix en dos ocasiones y se le contará una tercera. También se espera a Ángel Cristo, haciendo equipo con su esposa Ana, pero aquí podría llegar la bomba en formato triada, cuando se anuncie lo que ya todos dan por sentado: Bárbara Reyserá el fichaje estrella de la edición.

Se considera que el acuerdo al que ha llegado Bárbara Rey con la cadena va mucho más allá de una entrevista, por muy en profundidad que sea. Se hablan de 500.000 euros, que con 20 horas de grabación no se explican, aunque los datos de audiencia están respaldando la inversión. También con la retirada de las correspondientes demandas. Se especula con que la vedette también engrose la lista de concursantes, donde ahora se acomoda su nuera, con que la se lleva especialmente mal. Ella, feliz, aunque hace tan solo unos meses se quejaba del acoso de los medios desde un plató de televisión, al que acudía casi semanalmente para hablar de sus intimidades y las de otras personas afines a ella. Estaba en todo, pero reclamaba privacidad. Ahora está encantada con privarse de ella por completo, como así dice en su vídeo de confirmación de su fichaje para ‘GH Dúo’: “Estoy muy contenta de poder compartir con vosotros 24 horas, nos vemos muy pronto”. Al menos sabe que venderá cada minuto de su rutina al público, no le pilla de sorpresa.

Como cabría esperar, las reacciones al fichaje de Ana Herminia no se han hecho esperar. Las redes sociales han echado humo en la mañana de este martes después de que se desvelase su nombre. Son muchos los que han destacado esa incongruencia en su discurso público, cuando se quejaba de los medios a los que acudía cada semana para defender a Ángel Cristo y, de paso, vender un affaire con Finito de Córdoba, cargar contra Arantxa del Sol o declararle la guerra a su suegra, Bárbara Rey. Ya que entraba en directo, pues se remangaba y remaba a favor de obra. Pero también son muchísimos los que ya se están movilizando para votar y expulsarla del reality, incluso antes de que haya entrado, se le haya nominado y se les ofrezca el correspondiente número para dejar constancia de su voto. Parece que no ha comenzado con el mejor pie esta aventura y el hecho de estar en plena batalla contra su suegra no le favorece, pues se topa contra un bando sólido dispuesto a tumbarla.

Sea como fuere y a la espera de que se desvele quién le acompaña y si Bárbara Rey se suma a la aventura, Ana Herminia está en boca de todos este martes. Y eso que su suegra se ha empeñado en no nombrarla, en dejarla fuera de su entrevista para no alimentar su fama y darle pie a que responda. No hará falta, tiene su propio espacio reservado en la cadena para hacerlo en las próximas semanas cuando empiece ‘GH Dúo’. Eso sí, ya de antes ha roto su silencio. Por ejemplo, al hablar con Nuria Chavero sobre la entrevista que la vedette ha ofrecido para zanjar el tema de una vez por todas: “He podido hablar con Ana Herminia que siempre es súper amable con nosotros y siempre nos contesta. Y yo he querido preguntarle por esa entrevista de Bárbara y cómo se encontraba su marido sobre lo que pueda decir sobre él. Y Ana me dice que ellos están bien, que están muy tranquilos gracias a Dios. También hemos estado hablando de esa actitud que siempre tiene Bárbara Rey amenazando con demandas a quien hable o deje de hablar y le he preguntado si ellos van a ver esa entrevista para posibles acciones legales y su respuesta ha sido muy rotunda. Me dice que ellos no están ahora mismo para eso, he entendido que están disfrutando de su recién estrenado matrimonio y que no les preocupa la entrevista de Bárbara”. En realidad, estaban atareados con negociaciones para el reality que les ha fichado y lo de la entrevista ya lo responderán en su momento en ‘De viernes’, como ya está pactado.