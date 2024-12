El Rey Felipe VI, víctima colateral de la venganza de Bárbara Rey

Después de dos entregas de infarto, Bárbara Reypisará con fuerza un plató en Telecinco el próximo lunes 23 de diciembre. La entrevista exclusiva que ha concedido a la cadena está dando mucho que hablar. Menos mal, pues a la cadena le ha costado medio millón de euros que la vedette se confesase con ellos, además de que le eliminase las demandas que había interpuesto contra ellos por dar voz a su hijo, Ángel Cristo. La guerra entre madre e hijo no tiene fin y ahora le toca el turno a ella de contraatacar. Pero no solo está cargando contra su díscolo vástago por su imperdonable traición, sino que ha aprovechado la oportunidad para saldar otras cuentas pendientes. Así lo hizo por ejemplo con el Rey Juan Carlos desvelando la intrahistoria de su historia de amor. También con Adolfo Suárez y otros hombres importantes en su vida, de los que Jenny Llada, su vecina y ahora enemiga, presenció. Ella también se llevó su ración de reproches a modo de rapapolvo. Pero hay un perjudicado inocente en toda esta historia que lleva cuatro décadas contándose y parece no encontrar fin: el Rey Felipe VI.

Aunque estemos en fechas navideñas y por cada esquina se respire el espíritu familiar de estas fiestas, lo cierto es que ellos son la nota discordante. Telecinco decidió prescindir de los servicios de ‘Sálvame’ y sus grandes estrellas para limpiar la imagen pública de la cadena y acercarse a un perfil más blanco y familiar. Sin embargo, lo que Bárbara Rey y su hijo cuentan en pantalla es escabroso y de lo más turbio, con escenas relatadas de drogas, sexo y violencia muy crudas, en las que menores presenciaros y protagonizaron situaciones que no deberían haberse producido. Todo esto con la figura del Rey Emérito como pieza clave del entramado. Y en medio de todo esto, en plena Navidad, Bárbara Rey removerá el pasado más turbio y comprometido sobre el Monarca, mientras su heredero felicitará las fiestas al pueblo horas después como si nada hubiese sucedido.

Tal y como desvelan desde ‘Informalia’, Bárbara Rey estará presente en el plató de Telecinco para desgranar todo lo que ya ha contado en su entrevista de 20 horas de grabación. Esta vez entrará en profundidad en aquellas cuestiones que los colaboradores pudieron pasar por alto o esos capítulos más jugosos. También atenderá a las reacciones que se han producido durante estas semanas a su entrevista bomba, mientras que se calientan motores para que el Rey Felipe VI ofrezca su discurso navideño de cada año por Nochebuena. Este año se buscará en sus palabras una clara referencia a las víctimas de la DANA que asoló Valencia y gran parte del territorio patrio, pero también alguna posible referencia, aunque sea velada, a Bárbara Rey.

El Rey Felipe VI en una imagen de archivo RTVE

La primera incursión del programa especial ‘Bárbara Rey: mi verdad’ ha contado con el respaldo del público. La primera entrega de la entrevista anotó un decente 16,7% de cuota de pantalla, lo que augura buenos resultados de share también para este mismo lunes. Se prevé cierta bajada del interés por parte del público al tratarse de la segunda entrega, donde quizá no haya tantas bombas jugosas como la primera. Pero se pone toda la carne en el asador el próximo lunes 23 de diciembre, 24 horas antes del discurso del Rey Felipe VI. Una contraprogramación que poco o nada habrá gustado a Su Majestad, pero de la que no se pronunciará, ni mucho menos. Son muchos distintos, aunque paralelos. Lo que sucede en uno no trasciende en el otro, y si así sucede se silencia para evitar la correspondiente controversia.