El boicot de María Patiño por el comentario machista de Alessandro Lequio

La decisión de Bárbara Rey de romper su silencio después de un año viendo cómo su hijo aireaba sus intimidades en público ha sido polémica. No todos están conformes con el testimonio de la vedette, que ha puesto en jaque a la Casa Real por su affaire con el Rey Juan Carlos, pero especialmente a su hijo, Ángel Cristo, a quien este lunes trató de tumbar desgranando lo más oscuro de su pasado. La familia está desestructurada y parece que siempre están dispuestos a elevar el nivel de ofensa en su empeño de cobrarse la venganza. Así lo ha hecho la protagonista en una entrevista bomba cifrada en 500.000 euros y que ha cosechado muy buenos datos de audiencia. También en cuanto a repercusión mediática y viral, siendo el motor de la actualidad de esta semana. Y eso que hay quien no pudo verla y al poco de sintonizar Telecinco sintieron la necesidad imperiosa de apagarlo. Es el caso de María Patiño, que este martes ha explicado qué le ha quedado de esta historia de claroscuros.

Bárbara Rey Mediaset

Después de muchísimas semanas en las que Ángel Cristo ha denunciado su precaria infancia y dura adolescencia, Bárbara Rey le tomaba el relevo para hacer sus propios reproches. Con la audiencia como testigo, se sacaban trapos sucios muy comprometidos. Pequeños vídeos de la protagonista hablando se sucedían, provocando distintas emociones en el público. También en los colaboradores del programa, entre los que están Terelu Campos, Sandra Aladro, Ángela Portero o Alessandro Lequio, entre otros invitados. Este último no estuvo nada acertado en sus declaraciones, pronunciando una frase muy peligrosa en pleno directo le ha sido muy afeada no solo en las redes sociales, sino también por la que fuese su compañera de cadena, María Patiño. La presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ no ha podido guardarse la repulsa que siente ante lo que dijo el conde italiano.

Patiño ya estaba sufriendo antes al ver cómo todos, menos Terelu Campos, están en el programa para poner en duda lo que dice Bárbara Rey. No la creen, la cuestionan y restan valor a su testimonio, aunque hable de sus propios sentimientos hacia lo que le ha hecho su hijo. Nada les vale. Esto le ha dolido mucho verlo a la presentadora, que tomó la drástica decisión de apagar el televisor en plena entrevista al ver lo que dijo Alessandro Lequio sobre las mujeres maltratadas, quedándose como si tal cosa acomodado en su sofá: “Ayer por la noche me senté a ver la tele, porque quería ver a Bárbara Rey y hubo un momento en el que tuve que apagarla porque me enfadé. Cuando escucho a Alessandro Lequio afirmar que la culpa de haber sido una mujer maltratada es de ella por haber tenido una mala elección a la hora de casarse, en ese momento, por una cuestión de salud mía, apagué la televisión”.

Toque de atención a Alessandro Lequio en "Vamos a ver" Telecinco

A María Patiño le dolió personalmente que se permitiese ese tipo de comentario machista, en el que se culpa a la víctima de ser agredida y no al maltratador de su propia acción. “Me parecieron machistas”, describe la presentadora cómo recibió esas palabras del ex de Ana Obregón. Pero ella no se sintió ofendida por ver cómo se atacaba a la vedette, sino como mujer, al poner la responsabilidad de los malos tratos en el lado equivocado. “Eso no quita que me ha decepcionado mucho Bárbara Rey, no en cuanto a su relato como mujer maltratada, que le apoyo de manera incondicional desde que lo sabemos, pero las medias tintas respecto a su hijo yo no las entiendo (…) Voy a ser muy clara. Es verdad que ella no fue directo, a mí no me gustó esa ambigüedad”, asegura a la vez que pone voz a posibles males que haya cometido Ángel Cristo o posibles adicciones que ella se atreve a pronunciar. “Insisto, el problema es que ella no ha sido categórica. No estoy juzgando, estoy analizando. Cuando no eres categórica y juegas con la ambigüedad de ‘te puedo llegar a hacer daño, Ángel, y tú lo sabes’, sinceramente creo que no debe de ser fácil. Pero la situación sigue siendo muy ambigua, tanto para el chaval como para todos”. Por eso, prefiere darle un tirón de orejas a cada uno por su lado, a Bárbara por no ser clara en sus acusaciones, mientras que a Alessandro Lequio por desviar la atención de la responsabilidad en un caso de malos tratos hacia la mujer.