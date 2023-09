Jeanette celebra los 50 años de 'Soy rebelde': “Tengo la misma ilusión que en mis comienzos, soy más rebelde ahora que antes"

Este año se cumple el cincuenta aniversario de la canción 'Soy rebelde', el tema más exitoso e icónico de la cantante Jeanette, quien recorre este verano España con conciertos que nos devuelven muchas y muy emotivas sensaciones. En octubre celebrará su 72 cumpleaños, pero el paso del tiempo no le ha borrado ese rictus infantil ni las ganas de seguir llevando su música por todos los rincones de nuestro país.

“Ahora soy más rebelde que cuando saque aquella canción”, confiesa convencida de sus palabras. “Puede que la gente tenga de mí una imagen de mujer un tanto sosa, pero los que me conocen bien saben que mi carácter es brutal”.

Pregunta: Hace un año falleció su marido. Una pérdida durísima…

Respuesta: El pasado cinco de agosto se cumplió ese triste aniversario. Laszlo era un refugiado húngaro al que conocí gracias a su compatriota, el futbolista del Barcelona Czibor. Lo nuestro fue un flechazo y estuvimos juntos más de cincuenta años. Le echo muchísimo de menos.

Fue un amor pasional y sin límites. Ella cuenta, con inmensa pena, que “Laszlo sufrió una enfermedad y no pudo seguir. Hace 10 años empezó a tener problemas de corazón, la válvula principal iba a peor y no se quería operar. Después, fue atropellado por un coche hace tres años y de ahí ya para abajo. Ya no pudo viajar conmigo y tuvo que estar en una residencia para volver a andar. Fue muy duro".

P: El documental “Soy rebelde” analiza el poder de esta canción durante la Transición española…

R: Es un documental que define muy bien mi vida y mi trayectoria, pero ciertas partes, como cuando aparece la entrevista que le hicieron a mi marido, me hacen llorar por la emoción y la pena.

Curiosamente, cuando salió al mercado “Soy rebelde” la letra de la canción fue considerada por ciertos estamentos oficiales como “una incitación a los jóvenes para que desobedecieran las leyes. Pero el tema convirtió a su intérprete en la musa rebelde del pop español y en un ejemplo de libertad para toda una generación: “con 'Soy rebelde” sucedió que se prohibió a los menores de 16 años cantarla. Pero eso era imposible de controlar. En aquella época cantábamos en discotecas y salas de fiestas. Yo no podía controlar la entrada de la gente al local. Ya las casas discográficas miraban con lupa las letras antes de grabar un disco. Muchos artistas de la época tuvieron que cambiar las letras de sus canciones para pasar la censura”.

P: ¿Qué le mantiene a su edad en los escenarios?

R: La misma ilusión de mis comienzos. Mientras tenga fuerzas seguiré cantando.