Jeanette, la eterna musa que cumple 70 años subida a los escenarios

Gente

Celebración

Jeanette comenzó su carrera musical allá por los años 60, cuando entonces era una recién llegada a España y formó una banda sin grandes pretensiones, pero uno de sus primeros temas, ‘Cállate niña’, se convirtió en un éxito que catapultó a la fama a aquel grupo que se bautizó con el nombre de Pic-nic. Mucho ha llovido desde entonces, pero muchos de los temas de la cantante siguen siendo la banda sonora de las vidas de millones de personas. ‘Porque te vas’ o ‘Soy rebelde’ han traspasado generaciones y mantienen vivo el espíritu de una artista que, a sus 70 años recién cumplidos, puede presumir de seguir llenando las principales salas de conciertos.

Nacida en Reino Unido y con raíces belgas y españolas, su familia decidió mudarse a Estados Unidos cuando ella era muy pequeña. Pero cuando Jeanette ya había entrado en la adolescencia, sus padres se separaron y su madre regresó a España con ella. El divorcio le supuso a la cantante un duro varapalo, pero por aquel entonces no era consciente que de ese bache le llegaría la gran oportunidad que la convirtió en la estrella que es hoy. “Lloré mucho. Fue muy traumático para mí. (...) Pero fíjate cómo es el destino: si no hubiera sido por todo esto, quizás yo no sería cantante porque mi madre no habría venido a España”, reflexiona durante una entrevista con ‘Vanitatis’.

Aunque al principio le costó hacerse a España y sus costumbres, el entorno multicultural y cosmopolita en el que su familia la crío la ayudaron a enamorarse poco a poco de un país que hoy ya considera su casa, aunque el Brexit le ha complicado las cosas. “Cuando entro en Barajas ahora, forman dos filas. Los del pasaporte de la UE, por un lado, los otros a la otra fila. Me hacen sentir extranjera en un país que siento como mío”, se lamenta Jeanette en la misma entrevista.

Jeanette durante uno de sus conciertos en Madrid en 2014 FOTO: GSR GTRES

A lo largo de todos estos años de carrera, a su lado ha estado siempre su marido, el mismo hombre con el que se casó cuando solo tenía 18 años. Para Jeanette no ha sido difícil aguantar tanto tiempo con su pareja, al que solo dedica buenas palabras: “Con un hombre así es todo muy fácil. Reconozco que he tenido mucha suerte porque he encontrado una mina de oro con él. Cayó en mis manos un hombre muy bueno. Es una persona muy llevadera. Es buen marido, buen padre y buen todo”, presume en Vanitatis.

Jeanette celebrará su cumpleaños sobre los escenarios. Reconoce en la entrevista que la clave del éxito tan prolongado en el tiempo es “la constancia” y las ganas de seguir cantando “mientras el cuerpo aguante”. Recién llegada de actuar en México, pone rumbo a Sevilla para seguir deleitando a decenas de personas con su talento.