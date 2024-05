Joaquín Torres, más cerca de su marido Raúl Prieto: “No era una crisis, era una manifestación de amor”

La situación para Joaquín Torres es más tensa que nunca a nivel familiar. Estos últimos meses han sido duros para el arquitecto de famosos que, tras un aparatoso accidente de tráfico del que tuvo una muy lenta recuperación, ha tenido que hacer frente a la muerte de su madre y al cisma familiar que se ha generado con su hermano Julio. Todo esto en plena crisis con su marido Raúl Prieto, lo que no hizo más que complicar su situación con su pareja llegando incluso a vivir por separado. No es su mejor etapa, ni a nivel profesional ni familiar ni romántico, pero poco a poco va saliendo de su complicada situación.

En una entrevista concedida a la revista “Semana”, se ha abierto como nunca sobre Raúl para explicar que su intención nunca fue separarse de él y que por fin parece que mejora su situación. “Es mi pareja y mi apoyo incondicional. He estado permanentemente oyendo lo de mi crisis de pareja, que Raúl me dice que es por mi culpa porque en un momento dije que necesitaba alejarme de él. Sentía que le hacía daño, ya que descargaba contra él todo mi dolor, mi rabia y mi frustración y no quería ser una carga. No era una crisis, era una manifestación de amor. Pero Raúl se sintió muy dolido, me dijo que esa no era manera de afrontar esto y que volviese”, aseguraba dejando claro cuales eran sus prioridades y quien había sido su apoyo fundamental. “Es el ser humano que más me ha querido y me quiere”, proclamaba antes de dar a conocer que volverán a vivir juntos en una residencia que cumple con sus necesidades. Se trata de una residencia de 800 metros cuadrados que cuenta con terraza: “Reconozco que es un casoplón”, afirmaba el arquitecto.

Lo cierto es que en el mes de marzo, Torres se pronunciaba en “Y Ahora Sonsoles” para explicar cómo era su situación actual y que, aunque quería por encima de todo a Raúl, necesitaba sanar por su cuenta: “Él ya no puede darme más, me lo ha dado todo”, decía el arquitecto en un momento en el que se temía por su relación.

Y es que una de las cosas más complejas a las que sigue haciendo frente es su disputa con su hermano Julio, quien fue nombrado en 2006 administrador de los bienes familiares, en aquel momento sus padres tenían confianza plena en que los gestionaría bien. Sin embargo, su padre ha reconocido públicamente que fue una decisión equivocada: “La culpa la tengo yo”, ha dicho tras verse obligado a denunciar a su propio hijo. Al parecer Julio habría derivado los ingresos de las sociedades que pertenecen a la familia a supuestos testaferros. La situación es insostenible para el resto de la familia que se ve desde hace un tiempo en una confrontación directa para recuperar el acceso a las cuentas de dichas sociedades. “Se está riendo de nosotros, nos está tomando el pelo y no nos queda otra que llegar a los tribunales. No nos lo pone fácil”, explicaba Maite Torres, la hermana de Joaquín.

Dejando a un lado una difícil situación familiar para la que ninguno ve salida, el arquitecto se está recuperando finalmente de sus problemas de salud, tras su accidente tuvo que ser intervenido hasta en cinco ocasiones a consecuencia de una infección de huesos. Por otra parte, su relación con Prieto parece estar mejorando tras un acercamiento muy sonado con el que ha llegado a convertirse en un apoyo fundamental para Torres.