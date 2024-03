Jordi González, que se preguntó si lo de Kate Middleton era porque se estaba "poniendo tetas", pide ahora "rigor"

No esperaban los malos resultados que están teniendo. El programa presentado por Jordi González, sustituyendo a Anne Igartiburu, no acaba de arrancar en términos de audiencia. Este sábado, el programa contaba en su parrilla con el tema del anuncio de Kate Middleton de que padece cáncer. Ni si quiera una noticia tan esperada ha hecho remontar al magazin.

El presentador catalán habló de "rigor" al referirse a la salud de la princesa de Gales. Sin duda olvidó que desde la televisión pública, aquel 20 de enero en que se estrenó, él mismo, en ese programa, se preguntaba (literalmente) ante los espectadores si la operación de la princesa de Gales era porque se estaba "poniendo las tetas". Especulaciones en torno a la salud de la princesa poco acertadas.

"Hay que luchar y muchas veces la batalla se gana", dijo el catalán verbalizando un loable deseo que suscribimos. "Después de más de dos meses de especulaciones, rumores y bulos. Kate Middleton ha anunciado a través de este vídeo que padece cáncer y que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva", empezó explicando González. ¿Y lo que dijiste de "las tetas"? ¿No lo recuerdas? ¿Te vas a disculpar? No pidio disculpas. Sin embargo, sí tuvo un buen gesto.

Un buen gesto

"Vamos a analizar con detalle y rigor, y rigor", repitió. Jordi justifica, según manifestó, que las especulaciones se debieron "al silencio. A la no información, a todo lo que se ha podido especular a partir del momento", señaló. "Quiero, evidentemente, dar un fuerte abrazo a todas las personas que están sufriendo, no ya solamente esta maldita enfermedad, sino el hecho de que una persona muy querida esté pasando por ese trance. No solamente Kate Middleton está sufriendo cáncer, también el rey de Inglaterra y millones de personas. Hay que luchar y muchas veces la batalla se gana", manifestó enviando ánimo.