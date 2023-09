Raquel Bollo, sin pelos en la lengua, carga contra Isa Pantoja por no invitarla a su boda

Isa Pantoja y Asraf Beno ya cuentan con nerviosismo los días para convertirse en marido y mujer. La pareja está ansiosa por formalizar su relación a través de una boda fijada en el calendario para el próximo 13 de octubre. Sevilla será el telón de fondo escogido, aunque la boda tendrá importantes aires árabes para homenajear la procedencia del novio. Algo que ya conocen muy bien los invitados al enlace, que ya han recibido en sus manos las correspondientes invitaciones de boda, que la hija de Isabel Pantoja mostró en televisión.

Jorge Javier Vázquez Isa Pantoja Fotomontaje La Razón

Sin embargo, con el reparto de invitaciones llega el momento de hacer recuento de asistentes, dejando claro que las ausencias pesan más que las confirmaciones. Son muchos los seres queridos de Isa Pantoja que no estarán en su feliz día, como es el caso de su hermano Kiko Rivera, con el que no habla desde hace años, su cuñada, Irene Rosales, con la que mantiene una tensa relación, su tío Agustín o, quizá, su madre, quien aún no ha dejado claro si estará o no, aunque todo hace indicar a que esta vez no fallará a su hija. Y eso que supondrá coincidir en tiempo y espacio con dos de sus enemigos, la niñera Dulce y el presentador Jorge Javier Vázquez, encargado de llevar a la novia al altar.

Pero hay una ausencia que está haciendo mucho ruido. Se trata de Raquel Bollo, así como la de sus hijos, Alma y Manuel, quienes no han atesorado una buena relación con Isa Pantoja a raíz de los conflictos surgidos en la última edición de ‘Supervivientes’. Sobre esto ha sido preguntada la colaboradora de televisión, que ha sido una de las estrellas del front row de la MBFWMadrid de este jueves. Un lugar en el que no solo ha dejado claro que no estará en la boda de la hija de su amiga, sino también que no le apetece nada el plan.

Raquel Bollo Gtres

“Pero, ¿Quién ha dicho que podría ir a la boda o que iría a la boda? Se ha dado mucho bombo con la boda, cuando realmente nadie ha preguntado si quiero ir. Ni me va ni me viene”, mantiene firme su postura. Pero Raquel Bollo no se quedó ahí, quiso aprovechar la ocasión para lanzar una pulla velada sobre los problemas que tiene Isa Pantoja con su entorno: “Lo más importante es que tu familia esté contigo, lo principal es que su familia íntima esté con ella. Yo me preocuparía más de eso que de preguntarme a mí”, zanja con el tema. Eso sí, al ser preguntada por las críticas que han recibido sus hijos por su paso por ‘Supervivientes’, también dispara hacia la misma dirección: “Está muy poco valorado el amor a la familia, la unión de hermanos. Estamos hartos de ver familias que no se llevan, eso es lo que hay que valorar y gracias a Dios yo lo tengo”, sentencia.