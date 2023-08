Isa Pantoja se sincera sobre la presencia de su madre en su boda: “Creo que no será posible”

El próximo 13 de octubre quedará marcado a fuego en la memoria de Isa Pantoja. Será el día en que por fin pueda darse el “sí, quiero” con su prometido, Asraf Beno, cuya boda se ha ido posponiendo en los últimos años por diferentes razones. La feliz pareja se unirá en matrimonio ante sus amigos y seres queridos, aunque serán unas nupcias con ausencias muy destacadas, incluida, probablemente, la de la madre de la novia.

En los últimos años, Isabel Pantoja se ha refugiado en Cantora y no es muy dada a abandonar los muros de la finca, salvo para atender sus compromisos profesionales. Su hija ha explicado en “El programa de verano” que todavía no le ha hecho llegar la invitación de su boda “porque a una madre no hace falta darle invitación, sabe que, si quiere ir, puede ir”, aunque reconoce que sí quiere dársela porque “me hace ilusión”.

Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

A poco más de un mes de la boda, Isa Pantoja mantiene que todavía no sabe con certeza si Isabel Pantoja la acompañará en un día tan importante para ella, y aunque a la joven le encantaría que así fuera, admite que no ve probable que la tonadillera haga su aparición estelar: “Tal y como están las cosas, creo que no será posible. Sí quiero que venga, pero no creo que lo haga”.

Parece que la incógnita no se resolverá hasta el mismo día de la boda, a no ser que la propia Isabel Pantoja responda a la eterna pregunta en su próxima intervención en “El Hormiguero”, que tendrá lugar el próximo lunes 4 de septiembre.

Otras ausencias

Pero no es Isabel Pantoja la única de la familia que podría dar plantón a Isa el día de su boda, sino que tampoco se espera la presencia de su hermano Kiko, con el que no se dirige la palabra desde hace tiempo. Del mismo modo, parece probable que su cuñada, Irene Rosales, también se perderá el enlace de la benjamina, así como sus sobrinos, los pequeños Francisco, Ana y Carlota.

Kiko Rivera Movistar Plus+

Por supuesto, se da por descontado que Agustín Pantoja, el tío de Isa Pantoja, no asistirá al enlace. La relación entre ellos ha sido pésima desde siempre y no parece que un día tan feliz como las nupcias pueda ayudar a limar asperezas.