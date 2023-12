Jorge Javier Vázquez hace llorar a Lydia Lozano en directo: así ha sido el momento

Lydia Lozano ha sido uno de los últimos fichajes estrella de "Mañaneros" en RTVE. La periodista comenzó la semana pasada esta nueva andadura televisiva en la cadena pública al lado de Jaime Cantizano tras el final de "Sálvame" y no puede estar más ilusionada de haber vuelto a la pequeña pantalla después de un largo parón.

Esta mañana, coincidiendo con su 63 cumpleaños, Lydia Lozano ha recibido una sorpresa muy especial. "Hay alguien que tiene un mensaje para ti", le ha dicho Jaime Cantizano a la periodista. Tras esto, le han puesto un vídeo de Jorge Javier Vázquez dando su opinión sobre ella."Que se quede muchísimo porque es buenísima. ¿Qué consejo le voy a dar a Lydia Lozano si ella es la televisión con patas? Mira, el hermano de Belén Rodríguez, que se llamaba Pedro Rodríguez, hace ya muchísimos años decía que Lydia Lozano era un formato de televisión en sí misma. Fíjate qué visión tuvo", ha declarado el expresentador de "Sálvame" sobre la colaboradora de "Mañaneros".

Lydia Lozano, al escuchar el mensaje de Jorge Javier, no ha podido evitar romperse a llorar, siendo las primeras lágrimas de la periodista en su nueva etapa en RTVE. Muy emocionada por las palabras del televisivo y por el recuerdo de Pedro Rodríguez, la estrella de "Sálvese quien pueda" ha abierto su corazón: "Tengo patas... Pedro Rodríguez era un mago de la televisión. Él me metió en todos los debates, me hablaba por pinganillo... era amoroso. Aprendí mucho con él. Gracias, Jorge, que ha entrevistado al presidente como si estuviera en un "Deluxe"", ha confesado Lydia sobre uno de sus mentores, que falleció por muerte súbita a los 43 años en 2012.

Tras esto, la periodista ha asegurado que jamás entrará en un reality porque "son destroza-familias". " Tú vas a un reality y por muy bien que lo hagas, siempre intentas sacar si debes dinero... A Francisco, el cantante, el afectó muchísimo. Paca lo pasó muy mal cuando estuvo en "Supervivientes"", ha sentenciado Lydia Lozano sobre el asunto.