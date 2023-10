Jorge Javier Vázquez, protagonista de la boda de Isa Pantoja, da su versión del enlace matrimonial

"Lecturas" ha adelantado su número semanal por exclusiva de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, celebrada el pasado viernes 13 de octubre en Sevilla, y hemos amanecido con una de las portadas más esperadas del año de la crónica social de nuestro país. En ella, aparecen los novios junto a Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez, padrino del enlace matrimonial de la hija de la tonadillera con el modelo. El presentador tuvo un papel protagonista en el evento y llevó a la televisiva hacia el altar, ocupando el lugar que debería de haber tenido Kiko Rivera.

Junto a la exclusiva de la boda, la revista ha publicado el blog semanal de Jorge Javier, dedicado a la boda de Isa Pantoja. En su escrito, el presentador ha narrado cómo vivió el enlace matrimonial y, a corazón abierto, ha mostrado su lado más sentimental. El catalán pudo compartir con la joven la horas previas llenas de nervios y emoción hasta la culminación del amor en el día más importante de su vida. Esos sentimientos también inundaron al comunicador durante toda la velada, ya que, como el mismo ha confesado en su blog, no pudo evitar emocionarse y llorar durante toda la boda. "Lloré mucho durante el enlace. Y mira que no pensaba yo que iba a hacerlo, pero es que todo lo que sucedió la tarde del viernes rezumaba verdad. Brilló por su ausencia el postureo, la pose, el bienquedismo. Salió a hablar Anabel Pantoja y ya se me puso un nudo en la garganta cuando hizo referencia al momento en el que conoció a Isa. Porque también a el que Isa apareció en nuestras vidas y me emocioné", confiesa.

Aunque fue uno de los primeros en marcharse de la celebración, Jorge Javier tuvo tiempo suficiente para disfrutar y reencontrase con Lydia Lozano y Carmen Borrego, a las que considera parte de su familia. "Qué alegría me da ver a mi gente. Han sido tantos años juntos. Es como reencontrarse con esa familia a la que no ves muy a menudo pero que sabes que puedes tirar de ella en cualquier momento porque no te van a defraudar. Las vi muy bien. Divertidas. En plena forma en cuanto a lo de lanzamientos de pullas se refiere. También es verdad que han sido muchos años de entrenamiento", ha revelado el presentador. Cuando comenzó a animarse, el catalán decidió que era hora de marcharse ya que "me conozco y a saber cómo me despierto mañana". Eso sí, tal y como Jorge Javier ha desvelado, regresó a casa con un torbellino de sensaciones y emociones tras el enlace matrimonial, reflexionando sobre el compromiso y el amor. "A las once de la noche entro en mi casa y está P. esperándome. Cuando estuve con él jamás se nos pasó por la cabeza la idea de casarnos porque ninguno era partidario. Pero después de lo que he visto hoy, pues yo qué sé. A lo mejor, quién sabe, si apareciera alguno que me lo pidiera. Aunque no sé yo, porque me pasaría toda la ceremonia llorando como una magdalena. Igual le doy una vuelta a la idea. Ahora que lo pienso, tampoco estaría de más que para casarme apareciera un pretendiente", termina el catalán en su escrito.