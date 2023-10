La petición de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja: "Estás a tiempo de evitar el dolor que te provocará no ir a la boda de tu hija"

Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer. Ayer la pareja se casó en la más estricta intimidad por lo civil y el próximo sábado tendrá lugar la celebración en Sevilla, ceremonia a la que no asistirá Isabel Pantoja ni Kiko Rivera, motivo por el que Jorge Javier Vázquez ejercerá de padrino de la joven y será el encargado de llevar a la televisiva del brazo hacia al altar. Ante esta complicada situación familiar, el catalán no ha dudado en dedicarle una carta abierta a la artista en "Lecturas". En ella, el presentador le ha tendido la mano a la cantante y le ha dedicado unas palabras para que reflexione y evite el dolor que le puede ocasionar a Isa Pantoja su ausencia.

A lo largo del escrito, Jorge Javier Vázquez ha expresado la ilusión que le hace ejercer de padrino en la boda y su intención de que la joven sea la persona más feliz en su día con Asraf. Pero eso no quita que le de pena esta situación familiar madre-hija. Tanto es así, que incluso le invita a quedar un día para tener una última conversación y arreglar sus conflictos. "Estás a tiempo de evitar el dolor que te haría no ir a la boda de tu hija (...)Te conozco más de lo que crees, y estoy convencido de que esta situación te está provocando muchos lloros, por eso me gustaría poder charlar contigo", declara el presentador.

Isa Pantoja y Jorge Javier Vázquez Twitter Cuentos Chinos

"Durante estos días he pensado, Isabel, que me gustaría hablar contigo. Los dos solos, sin nadie alrededor. En mi casa, tirados en el sofá. Tú fumando con un refresco de cola y yo con otro, que hace tiempo que no bebo. Y me gustaría contarte, Isabel, que desde que no bebo la gente me aburre bastante. Que antes aguantaba más los rollos de las personas porque tenía la mente anestesiada, pero ahora que vivo sobrio el común de los mortales me produce sopor. Te diría que entiendo cuando dices que te gusta estar en Cantora porque a mí me cuesta cada vez más salir de casa", señala Jorge Javier, a corazón abierto.

"Acabo de escribir, Isabel, que me gustaría charlar contigo. Hubo una época que tuvimos complicidad. Que pasábamos horas al teléfono. Que nos reíamos. Hubo una época, también, en la que nos llevábamos a matar. Y que libramos una guerra sin cuartel que, hora es ya de reconocerlo, nos mantenía muy vivos. Despiertos. Preparando estrategias y desarrollando ataques. La guerra nos hacía sentir jóvenes", escribe sobre su relación con la tonadillera, llena de altibajos. Pero para Jorge Javier es más importante que Isabel Pantoja reflexione y acabe yendo a la boda de su hija: " Y por eso me gustaría poder charlar contigo: para romper ese muro de cristal que te impide tomar la decisión de ir. De levantarte, pegar un zapatazo, llamar a todo el ejército que compone tu equipo de estilismo y decirles: "A trabajar. ¿Acaso alguien se había creído que la Pantoja se iba a perder la boda de su hija?". Y Ojalá suceda. Y si decides no ir, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tu hija tenga un recuerdo imborrable del día de su boda. Pero que sepas también que si no vas te va a echar mucho de menos. Y yo, también", termina el presentador.