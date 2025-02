José Luis Martínez-Almeida revela el sexo del bebé que espera con Teresa Urquijo

Fue el pasado 25 de enero cuando José Luis Martínez Almeida reveló que su mujer, Teresa Urquijo, está embarazada. "Pronto seremos tres en la familia", escribió el político en su perfil de las redes sociales junto a una imagen suya con su esposa.

Ayer, 6 de febrero, José Luis Martínez-Almeida, acudió a la gala de presentación de carteles de la próxima Feria de San Isidro donde coincidió entre otras con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso, así como con Victoria Federica, que este año ha prestado su imagen a los carteles. No faltaron tampoco a la cita Tana Rivera y Ortega Cano.

José Luis Martínez-Almeida se mostró feliz por el bebé que espera y desveló el sexo del que será su primer hijo. "Es niño, yo quería niña", fueron sus palabra.

Además, el alcalde confesó que aún no ha elegido nombre para el pequeño: "El nombre todavía no lo sabemos, pero no se va a llamar como yo, porque a Teresa no le gusta mi nombre". Y añadió: "El nombre lo elige Teresa".