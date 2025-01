José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo anuncian que van a ser padres: "Pronto seremos tres"

Es un sueño cumplido. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que él y su esposa, Teresa Urquijo, están esperando su primer hijo. La noticia ha sido compartida a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto junto a Teresa acompañada del mensaje: "Pronto seremos tres en la familia".

La feliz noticia se produce nueve meses después de la mediática boda, celebrada en Madrid en abril de 2024, a la que asistió parte de la familia del Rey y numerosas personalidades de la sociedad española. El alcalde madrileño, de 49 años, había expresado su deseo de ser padre, “más bien pronto que tarde”. Teresa Urquijo, de 28 años, afronta desde su juventud este primer embarazo. El runrún llevaba tiempo, pero ninguno quiso anticipar nada. En una entrevista en el podcast de Vicky Martín Berrocal, Martínez-Almeida, que nació en una familia numerosa, habló ilusionado de sus planes de paternidad con Urquijo. "Nunca se sabe, nosotros ponemos de nuestra parte pero no se sabe. Me encantará ser padre. Me hubiera gustado serlo con más tiempo, yo sé que por cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos (...). Ojalá llegue yo a los 94 años y pueda disfrutarlo, pero no será en las mismas condiciones. Me hubiera gustado ser padre antes", comentó.