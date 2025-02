Almeida, sobre Reyes Maroto: "No es descartable que tenga que ir al banquillo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que la portavoz socialista, Reyes Maroto, podría volver a ser reprobada por el Pleno de Cibeles si tiene que hacer frente al "camino al banquillo", algo que no lo ve descartable. PP y Vox ya reprobaron a Maroto el pasado diciembre tras los mensajes que envió con el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, en su etapa como ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Desde la Junta Municipal de Tetuán, donde se ha celebrado la Junta de Gobierno, el alcalde ha contestado a la prensa que ya fue reprobada una primera vez "por mentir". "Otra cosa es que en algún momento dado tenga que ir al banquillo, que no es descartable", ha declarado.

El primer edil ha insistido en que la socialista "miente masiva y desaforada en relación con una trama de corrupción", lo que la "invalida para ser portavoz del Grupo Municipal Socialista", informa Europa Press.

"No vamos a dejar que caiga en el olvido que una persona que ha mentido de esa manera a los madrileños, que ha mentido en la comisión de investigación del Senado, que desconocemos cuál es el conjunto de sus relaciones con Aldama sea quien dé voz a los madrileños. Desgraciadamente esto es lo que pasa en el sanchismo pero en Madrid no lo vamos a permitir", ha reprochado.

Por otro lado, Martínez-Almeida ha tirado de ironía al decir que Reyes Maroto no ha intermediado en el negocio de aseos que Víctor de Aldama ha abierto en el centro de la ciudad. Aldama y un socio han montado una empresa que reconvierte bajos comerciales en baños para turistas a un euro muy cerca del Mercado de San Miguel, publica Eldiario.es. "Quiero aclarar a los madrileños que Reyes Maroto no ha intermediado con el Ayuntamiento de Madrid para que Víctor de Aldama tenga ningún negocio en la ciudad de Madrid", ha ironizado desde la Junta Municipal de Tetuán, donde se ha celebrado la Junta de Gobierno. El alcalde ha considerado aclararlo, dado que Maroto "niega sus relaciones con tramas y organizaciones de corrupción". En todo caso, la apertura de este negocio resulta "una buena metáfora" porque "este Gobierno necesita un buen baño ético". "Sería muy recomendable que pasaran por la bañera de la ética y se sumergieran durante mucho tiempo, tanto el presidente del Gobierno como su mujer, su hermano, Ábalos, Ángel Víctor Torres e incluso la presidenta del Congreso", ha lanzado el primer edil. Almeida ha insistido en que "no estaría mal que todo el Gobierno pasara y se pegara un buen chapuzón en una bañera ética porque España necesita un Gobierno decente".