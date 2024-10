José Luis Martínez-Almeida sorprende a Teresa Urquijo con un exclusivo regalo por su cumpleaños: "Es de los mejores artesanos que hay en la ciudad"

Hoy es el 28 cumpleaños de Teresa Urquijo. La analista está de celebración y, por esta fecha tan señalada, José Luis Martínez-Almeida le ha sorprendido a primera hora de la mañana con un bonito regalo que le ha dejado sin palabras. Ha sido el propio alcalde de Madrid el encargado de desvelar la sorpresa que le tenía preparada a su mujer por el día de su aniversario durante una entrevista con Ana Terradillos en "La mirada crítica" esta mañana.

Antes de terminar su intervención en el programa de Telecinco, la presentadora no ha querido desaprovechar la oportunidad de preguntarle al político si había felicitado ya a Teresa Urquijo y qué le había regalado por su cumpleaños, el primero que celebran como casados. "Sí, lo he hecho a primera hora antes de venir aquí", ha contestado Almeida. Ana Terradillos, con mucho humor, ha declarado tras escuchar al alcalde: "Pues qué suerte porque mi cumpleaños hace unos días y a ver si aprende el mío que no me ha regalado nada".

Acto seguido, la presentadora le ha preguntado por el regalo. "Eso no se puede decir. Creo que le ha gustado pero también habría que preguntarle a ella antes que a mí", ha respondido Martínez-Almeida, entrando al juego de Terradillos. Después de mucho insistir sobre el regalo, finalmente el alcalde de Madrid ha reconocido que se trababa de ropa. "¿No le habrá regalado ropa interior?", le ha espetado la periodista, entre risas. Rápidamente, el político ha desmentido que se tratase de eso y, haciéndose el interesante, ha dado algunas pistas del regalo con el que ha sorprendido esta mañana a Teresa: "Es algo de uno de los mejores artesanos que hay en la ciudad y ahí lo dejo".

Sin más dilación, José Luis Martínez-Almeida ha finalizado su entrevista y ha retomado su agenda oficial de hoy. De momento, se desconoce cuáles son los planes de Teresa Urquijo en el día de su 28 cumpleaños. El alcalde, esta tarde, participará en la conferencia "50 años después-Inspira Portugal" y no sería de extrañar que, después de finalizar sus respectivos compromisos profesionales, la pareja celebrase el aniversario de la analista.