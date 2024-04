Al descubierto las discrepancias de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo por la lista de invitados a su boda

Falta menos de 24 horas para la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Mañana, sábado 6 de abril, la pareja dará el "sí quiero" en la Iglesia de San Francisco de Borja, situada en la céntrica calle Serrano. Sobre las 12.00 horas, comenzarán a llegar los más de 500 invitados al enlace matrimonial al templo religioso para acompañar al alcalde de Madrid y la analista en el día más importante de sus vidas. Tras el oficio, comenzará el gran banquete nupcial la finca El Canto de la Cruz, propiedad de los abuelos maternos de la novia, los marqueses de Laserna, situada en Colmenar Viejo, localidad a 50 kilómetros de la capital.

Entre los asistentes al evento más mediático del año, se encuentran numerosos rostros conocidos del mundo de la política, del deporte y de la alta sociedad española. Casi toda la Familia Real asistirá a la boda ya que son familia de Teresa Urquijo. Don Juan Carlos y Doña Sofía, las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica, Froilán y Juan Urgandarín arroparán a los novios durante las nupcias. En total, más de 500 asistentes irán al enlace matrimonial y este punto ha sido el que más discrepancias ha generado entre la pareja durante la elaboración de la lista de invitados.

Según ha desvelado "TardeAR", José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han tenido algún que otro rifirrafe en ponerse de acuerdo sobre el asunto. "Fue en Navidad, tuvieron un desencuentro por la lista de invitados", han revelado desde el espacio. Parece ser que la novia quería una ceremonia más íntima y con menos invitados y el alcalde de Madrid cuenta con una gran lista de invitados imprescindibles que tenían que asistir sí o sí a su boda. "Después de Navidad tuvieron un desencuentro porque ella quería hacer una boda íntima y ya se habla de la boda del año", han añadido sobre el asunto.

Finalmente, la pareja llegó a un entendimiento y han organizado en tiempo récord uno de los eventos más esperados y que más expectación suscita de este 2024. José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se encuentran contando las horas para convertirse en marido y mujer y los nervios están a flor de piel. Ayer, el alcalde de Madrid, se sinceró durante un acto oficial y desveló que no había estado tan nervioso en su vida. "No había estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando. También es cierto que no había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado", expresó con una sonrisa de oreja a oreja.