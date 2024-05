José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, sobrepasado tras los rumores de reconciliación

El clan Campos ha estado en el centro del debate en los últimos días. Si ayer Terelu Campos fue la protagonista devolviendo un duro reproche a la que fue su compañera Belén Esteban, ahora es José María Almoguera el que se ha situado en el centro de la polémica. El hijo de Carmen Borrego ha dado de que hablar tras hacerse pública su separación con su mujer y madre de su hijo Paola Olmedo. Pero su situación podría haber cambiado, tal y como Marisa Martín Blázquez contaba en 'Vamos a ver'.

Mucho se ha hablado de las idas y venidas de este matrimonio. Hace algunas semanas encontrábamos a la pareja disfrutando de una escapada familiar que apuntaba a una buena relación. Se trata de una base para comenzar esta segunda oportunidad, como se desvelaba en el programa de Telecinco. Sin embargo, Carmen Borrego, también colaboradora en dicho espacio, no ha podido confirmarla debido a la distancia insalvable que separa a madre e hijo desde que José María Almoguera y su pareja concedieran una exclusiva en la que arremetían contra ella. La hermana de Terelu Campos siempre se ha querido mantener ajena a la polémica y en varias ocasiones ha mandado su deseo de hacer las paces con su hijo: “Ojalá me cruzase con él porque no tengo ningún problema en verlo. Al revés, me encantaría, me encantaría poder abrazarlo”.

Paola Olmedo y José María Almoguera: más lejos que nunca pero con algo en común: su indiferencia a Carmen Borrego Europa Press

Sin embargo, quien sí podía arrojar algo más de luz sobre esta situación era el propio José María Almoguera, quien al igual que su madre trabaja para la misma casa de televisión. La prensa no ha tardado en preguntarle sobre la situación y con cierto hartazgo ha estallado ante las cámaras para dejar claro que se niega a airear su situación personal: “Madre mía”, comenzaba diciendo claramente sobrepasado por toda esta polémica con su madre. Por su parte, Carmen Borrego ha mantenido que, aunque ella misma sea un personaje público, no piensa dar detalles sobre su intimidad: “Yo no cuento públicamente lo que hago ni lo voy a contar, aunque me hacen ofertas continuamente para que hable. Como madre actúo como creo que tengo que actuar, en privado. Mi conciencia la tengo meridianamente tranquila. No voy a contar las cosas que hago en privado”.