Josie reaparece confesando que “casi me muero” tras una grave enfermedad

Josie ha regresado al trabajo y a la actividad pública tras varias semanas alejado de los focos. Algo que ha preocupado mucho a sus seguidores, que se preguntaban qué sucedía con él y ya comenzaban a especular sobre si se encontraba bien o no de salud. Finalmente han descubierto que sus sospechas estaban bien encaminadas, pues el estilista ha estado cerca casi de fallecer, como así lo ha asegurado él mismo, aunque tratando de no alarmar demasiado y haciendo hincapié especialmente en los aspectos positivos tras su recuperación.

Josie ha sido una de las revelaciones de la temporada José Irún

“Estoy muy bien. He engordado 11 kilos. Casi me muero”, decía como si tal cosa Josie en el plató de ‘Zapeando’. El afamado estilista tuvo serios problemas de salud cuando se encontraba alistado en las filas del elenco de famosos de ‘Tu cara me suena’, de Antena 3. En este programa ha tenido oportunidad de meterse en la piel de diversos artistas, pero el esfuerzo no le vino nada bien, pues, como él mismo reconoce, “colapsé”. Y es que, aunque ahora desea restar importancia a su dolencia para no preocupar a los suyos, lo cierto es que lo ha pasado francamente mal, hasta el punto de creer que estaba ante sus últimos instantes.

“A ver, se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Es verdad, tuve una insuficiencia suprarrenal”, confiesa. Se trata de un trastorno endocrino no muy común en el que las glándulas suprarrenales no pueden producir las hormonas esteroideas, como son el cortisol o la aldosterona. Estas hormonas ayudan a regular el organismo ante situaciones de estrés o el propio metabolismo con la presión arterial.

Considera que en este centro médico al que acudió para sanar le han “salvado la vida”, de ahí que dé las gracias a “la ciencia y la medicina” por conseguir obrar el milagro. “Acabé un poco mal acabé fatal. Pesaba 59 kilos, tenía una cara…”, recuerda. Pero ya está mejor, se ve con más fuerzas: “He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco”, asegura ahora con humor, aunque ha vivido un auténtico calvario. La insuficiencia suprarrenal es difícil de detectar, pero conlleva síntomas tan molestos como la fatiga, los vómitos, el dolor abdominal y la consecuente pérdida de peso drástica. Pero por fin ya está recuperado y vuelve a las andadas frente a las cámaras.