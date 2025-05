: Las marcas fetiche de la alta sociedad en la Feria de Abril de Sevilla: trajes, chaquetas, joyas y hoteles

Detrás de los trajes de flamenca, las casetas privadas y los códigos de vestimenta casi secretos, se esconde un universo de exclusividades y costumbres que solo unos pocos entienden a fondo. A continuación, un recorrido por los elementos esenciales que convierten esta festividad en una experiencia solo al alcance de los vips más exigentes.

En el mundo del traje de flamenca, hay un nombre que sobresale por encima de todos: Lina. La diseñadora sevillana ha logrado convertir sus trajes en un símbolo de elegancia atemporal, y hasta el mismísimo John Galliano, en su visita a Sevilla, no dudó en calificarla como el «Dior de los trajes de flamenca». En la Feria, el traje de Lina no solo es una prenda de vestir, es un emblema de discreción y refinamiento, algo que resuena en la alta sociedad sevillana, desde la Reina Máxima de los Países Bajos hasta la Duquesa de Alba. La firma, sin embargo, no deja de ser un susurro entre los privilegiados, quienes saben que la exclusividad reside en la sutileza.

Siguiendo los pasos de Lina, encontramos a Rocío Peralta, hija de rejoneador, que dio un giro a su vida para dedicarse en cuerpo y alma al diseño de trajes de gitana. Nada de postureo. Peralta ha alcanzado un nivel de sofisticación tal que hoy es imposible asistir a la Feria sin ver a alguna celebridad local vestida con sus prendas. Los trajes de Rocío son pura artesanía sevillana, y si no tienes uno, de alguna manera, no eres nadie en la alta sociedad de la Feria. Tana Rivera y Eugenia Silva son solo algunas de las afortunadas que han confiado en su talento. Para quienes buscan algo más clásico y tradicional, Pepa Garrido es la opción perfecta. Con un toque regio pero también naíf, sus trajes son una oda a las sevillanas de toda la vida, esas que nunca dejan de brillar. Figuras como María León han sabido llevar su estilo con orgullo, convirtiéndolo en un símbolo de elegancia y autenticidad. En cuanto al traje corto, la diseñadora Rocío Ruiz, con su marca «Amazonas», es la nueva promesa en el mundo de la moda flamenca, ideal para quienes buscan un toque más joven y vanguardista, pero sin perder de vista la esencia de la fiesta. Sastrería artesanal y a medida con la que es imposible no acaparar las miradas. También, está muy solicitada la diseñadora Laura Hidalgo, famosa por sus chaquetas de terciopelo, las bordadas a mano, bolsos de telas artesanales o kaftanes de hilo. Y es que no todas se visten de flamencas (el traje y todos los complementos pesan muchísimo), pero todas van arregladísimas.

Rocío Peralta Gtres

Las joyas, en la Feria de Abril, no son solo accesorios, son una declaración de intenciones. Y si de joyas hablamos, el nombre de Ignacio Franco resalta por encima del resto, con sus trabajos en coral, que es un color muy de feria. Este diseñador sevillano, que tiene su tienda en la calle Cuesta del Rosario, ha sabido capturar la esencia del lujo más exclusivo y convertirla en piezas únicas que destacan en cualquier evento, pero sobre todo en la Feria, donde la ostentación y el brillo son la regla.

Para quienes desean sumergirse en la experiencia de la Feria de Abril (y son de fuera de Sevilla), la elección del alojamiento es crucial. El Alfonso XIII, considerado uno de los hoteles con abolengo histórico más lujosos de España, es el refugio ideal para quienes buscan la máxima comodidad y exclusividad. Otros alojamientos como el Hotel Boutique Casa del Limonero, un palacio discreto y elegante, ofrecen una atmósfera refinada y tranquila, a la altura de las expectativas de los más exigentes. Estos establecimientos son también el lugar donde se cierran negocios, que es otra parte fundamental de la Feria de Abril, en los círculos de poder más elegantes.