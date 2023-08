Juan Betancourt: «Uno no es débil por decir lo que siente»

El modelo Juan Betancourt, uno de los hombres más requeridos por la industria de la moda y el cine, ha recompuesto su corazón y pasa unas vacaciones en Marbella con amigos. Amante de la buena música, nos lo encontramos en el concierto de ZAZ y concede una entrevista a LA RAZÓN, en la que cuenta que está «cargando pilas», para ahora lanzarse con una nueva serie en TVE en septiembre, «solo puedo adelantar que hago el papel de actor en este proyecto y que creo que va a gustar mucho».

Sus incursiones en el mundo del celuloide han sido varias, por ejemplo su papel en «Las leyes de la termodinámica» le llenó mucho. Lo hemos visto como imagen de Tom Ford, dominando pasarelas internacionales o cocinando en el reality culinario de TVE, «Masterchef Celebrity»: «Es que cocinar me encanta. Domino el pescado y fracasé en la paella, jajá. También cada día rescato más platos sanos de la cocina cubana. La Habana siempre la llevo muy dentro». Su madre y su abuela son dos grandes referentes para el modelo.

Cuba, una isla mágica

El tema del castrismo en Cuba es un tema delicado para él del que afirma: «Es un aspecto delicado este asunto de mi país. A mí no me gusta meterme en política, pero sí, esperemos que todo vaya avanzando poco poco. Todo el mundo que va se enamora de la belleza de la isla y es un sitio mágico. Yo ya llevo 15 años afincado en España. Salí a los 17 años de Cuba y mi isla no se me va de las ganas».

El nombre de Juan Betancourt, va más allá del de ser un modelo cotizado. Él ya había sido muchas cosas anteriormente antes de llegar a sustituir a Jon Kortajarena como imagen de Tom Ford en 2013. Más de este físico incontestable, está su amor por el cine donde tampoco lo ha tenido muy fácil: «En mi mundo hay mucha presión y mucha exigencia. Hay gente que te exige mucho porque hay mucha competencia, yo soy una persona que se muestra siempre como soy y que cuando necesita ayuda la pide. Lo mejor es sacar las cosas que te corroen fuera para que no vayan creciendo dentro de ti y te lastimen». Juan no dejaría su carrera de modelo por la interpretación, «lo puedo compatibilizarlo perfectamente porque las dos cosas me gustan muchísimo. Son dos cosas increíbles. A mí la moda me lo ha dado todo a día de hoy y estoy muy contento».

Su historia en los últimos tiempos ha quedado impresa en todos los tabloides, por su ruptura con la tenista Paula Badosa con la que mantuvo una relación de dos años. Ahora que la deportista ha rehecho su vida con el tenista Stéfano Tsisipás, siguen preguntándole por ella.

En nuestra entrevista, interrogamos al modelo por sus sentimientos: «Yo estoy bien y le deseo a Paula, que todo le vaya bonito y esté feliz. De momento no quiero saber nada de amores. Estoy soltero y bien soltero. Salgo con mis amigos y genial. Vacaciones, energías renovadas y empezar con nuevos proyectos». Juan se considera una persona concienzuda y no le gusta perder el control, «jajá aunque la mejor manera de perderlo es salir como hoy a bailar y a cantar con mis amigos en un concierto».

Para Juan, una de las virtudes más valoradas en la vida, es la humildad. Una herramienta con la que, según él, te puedes ganar a cualquier persona, y que la aprendió de su abuela y de la que no se quiere deshacer, llegue donde llegue profesionalmente.

La mejor arma que domina es el sentido del humor, «como buen cubano que soy, siempre esperan nuestras gracias, pasa un poco como con los andaluces». Es consciente de que tiene un don que lo maneja como quiere: «El de hacer sentir a los desconocidos partes del grupo». Trabaja mucho y tiene poco tiempo para él mismo.

En su ocio le gusta la diversidad, desde, escuchar canciones como «Lazy Day», empaparse de videos que ha visto mil veces en YouTube y no se cansa, como el de «We are the world», o repasar los goles de uno de sus ídolos, David Beckham, ya que de pequeño quería ser futbolista. Entre sus aficiones también está la de buscar en Google fotos de trabajos de su carrera e imágenes de sus exparejas.

Comida sana, pero sin presión

A él le apasiona el tenis y uno de sus sueños hubiera sido jugar a nivel profesional. Lo que sí hace, y salta a la vista, es deporte a diario: «Es una actividad que te ayuda a relajarte y a desconectar completamente» y su alimentación pasa por llevar una alimentación sana, pero sin presionarse. Es amigo de sus amigos y la palabra traición no está en su vocabulario y es incapaz de perdonar a quien le traicione. Entre sus «colegas» están muchos actores como Miguel Ángel Muñoz.

Inevitable es pregunarle por su compañero de profesión, Rodolfo Sancho y la desgracia que le ha ocurrido con su hijo, autor confeso del asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Ewing Arrieta. «Lo de Daniel Sancho ha sido muy fuerte, una desgracia por la que estamos todos tristes. Yo se lo digo siempre a mis amigos, que la vida son dos días y hay que cuidar a tope la salud mental. Cada vez indagamos más a día de hoy sobre ese tema. La mayoría de la gente no quiere mostrar sus debilidades porque piensa que puede jugar en su contra. Pero es importante que avancemos y seamos sinceros en este tema tan delicado. Debemos tomar conciencia de que no somos más blandos por mostrarnos tal como somos».