Juan Betancourt cura sus penas con amigos en Ibiza tras su ruptura con Paula Badosa

Fue el pasado mes de mayo cuando se dio a conocer que Paula Badosa y Juan Betancourt habían puesto fin a su relación tras dos años de amor. Desde el entorno de la expareja aseguran que fue él quien dio y el paso, y atendiendo a los últimos acontecimientos, no parece que la ruptura se haya producido de forma amistosa. Los dos han dejado de seguirse en las redes sociales, después de que la tenista compartiera una serie de imágenes en las que aparecía en actitud muy cómplice con Stefanos Tsitsipas. Casualidad o no, poco después, el modelo sorprendía con este mensaje en su cuenta de Instagram: “Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico”.

Juan Betancourt se divierte con amigos en Ibiza Gtres

Ante este ambiente de tensión, Betancourt ha querido poner tierra de por medio y ha viajado hasta Ibiza para pasar unos días de diversión y desconexión en compañía de sus amigos. Sus jornadas en la isla pitiusa han estado marcadas por los baños de sol y los paseos por el Mediterráneo a bordo de un barco, donde se le ha visto derrochando complicidad con una desconocida mujer con la que descansaba en la parte delantera de la embarcación, presumiendo de cuerpazo. "Vaya día, pero el destino merece la pena", ha dicho un agotado modelo.

Juan Betancourt con una amiga en Ibiza Gtres

Las imágenes hablan por sí solas: Betancourt lo ha pasado en grande y ha conseguido curar sus penas, al menos de forma temporal, que le han quedado tras su ruptura con Paula Badosa. El modelo cubano siempre ha sido muy discreto en lo que a su vida privada respecta y no se ha pronunciado sobre este momento que atraviesa. Tampoco se espera que lo haga, pero ya saben lo que dicen: ‘una imagen vale más que mil palabras’.

Juan Betancourt se divierte con amigos en Ibiza Gtres

Por si las fotografías captadas por los paparazzi no fueran suficientes, Betancourt también ha querido dejar claro lo bien que lo está pasando en Ibiza a través de sus redes sociales, y siguiendo con las frases hechas, Paula Badosa podría llegar a pensar aquello de: ‘dime de qué presumes, y te diré de qué careces’. A ver quién de los dos se muestra más feliz en sus perfiles oficiales…