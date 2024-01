Juan Ortega y Carmen Otte retoman su relación sin rencor y mirando hacia el futuro

El 2 de diciembre el torero Juan Ortega fue uno de los personajes más buscados y seguidos en la crónica social, y no solo por su habilidad en la plaza, sino por protagonizar uno de los momentos más tensos del año que dividió profundamente a amigos y familiares. Mientras algunos aseguraban que había hecho lo correcto, otros señalaban que los tiempos no habían sido bien escogidos, como indicó Juan Del Val, amigo íntimo de Juan Ortega.

La historia no quedó en una cancelación in extremis del evento, pues si algo trae el año nuevo es tiempo para pensar en cómo hemos acabado el año y cómo esperamos concluir el siguiente. Según han indicado desde el programa “Fiesta”, la colaboradora Kiti Gordillo ha explicado en el espacio televisivo cuál ha sido el siguiente paso que habría tomado el diestro con respecto a Carmen Otte, la cardióloga que iba a convertirse en su mujer. “Como novedad, de lo que nos hemos enterado es de que han retomado la relación, igual no me he explicado demasiado bien, han retomado el contacto”, daba inicio al tema para dejar claro que no habían retomado la relación sentimental desde el punto en el que la dejaron, pero que era más que evidente que con esto se daban por concluidos los posibles rumores de rencores por el no gran día.

El torero Juan Ortega deja plantada a su novia en el altar Europa Press

“Ha sido de mutuo acuerdo porque por parte de ella, se ha dado cuenta de que lo que no tenía que ser no fue”, proseguía la colaboradora para mostrar que la pareja ha pasado página, consciente de cómo se desarrollaron los hechos y olvidando los rencores por cómo tomaron sus decisiones.

Por su parte, Carmen Otte se ha tomado el tiempo que necesitaba. En el hospital tomó los días libres que le correspondía y ahora ha regresado con más fuerza dispuesta a continuar con su vida cotidiana y sin querer arrastrar viejos rencores. Juan Ortega ha dado también una transformación sorprendente. De no tener intención de dejarse ver ha pasado a continuar con la normalidad. Ahora se ha conocido que el diestro tiene pensado proseguir con su agenda taurina tal y como la tenía establecida y dentro de 15 días se podría ver al torero en Barajas para tomar un avión a México, donde empezará la temporada taurina.