Juan Ortega, el rey del plantón: el torero vuelve a hacer una "espantá" tras su no boda con Carmen Otte

El pasado 2 de diciembre Juan Ortega dejó a su prometida, Carmen Otte, plantada en el altar a menos de una hora de dar "el sí quiero" en Jerez de la Frontera. Durante semanas, el culebrón acaparó todos los titulares de la crónica social de nuestro país y el diestro y la cardióloga fueron las personas más buscadas de España. Conforme fueron pasando los días y con la llegada de la Navidad, los dos protagonistas de esta rocambolesca historia disfrutan de cierta tranquilidad y han podido continuas con sus vidas alejados del foco mediático.

Al plantón de Juan Ortega a Carmen Otte se le bautizó como la "espantá", haciendo alusión al termino taurino. Y parece ser que el diestro le ha cogido gusto a no asistir a sus compromisos y ha decidido no acudir a la presentación de la corrida de Valdemorillo este miércoles 17 de enero. Ha sido a última hora de la mañana cuando se ha conocido que "ni estaba, ni tenía pensado acudir" al evento.

Miguel Abellán o Miguel Perera, entre otro muchos rostros conocidos del mundo taurino, sí que han asistido a la presentación. Este último, tras la notable ausencia de Juan Ortega en la cita taurina, ha desvelado cómo se encuentra el diestro n estos momentos, tan solo mes y medio después de convertirse en el hombre más famosos de nuestro país. "Tengo un amigo, un íntimo amigo mío que, además, es íntimo amigo suyo y, bueno, pues está un poco enterado, pero tampoco soy cotilla de preguntar. Sé también más por la prensa porque además a mí me pilló fuera, pero igual que le he dicho a otros compañeros de prensa...Yo me imagino que poniéndome en la mentalidad de torero ahora mismo, tiene que estar con su cabeza puesta en sus compromisos", ha expresado Miguel Perera sobre Ortega.

El torero Juan Ortega Gtres

Además, el torero no ha dudado en salir en defensa de su compañero de profesión: "Cada uno pues tenemos una mochila detrás, me refiero al tema personal, situación de cada uno, pero seguro estoy que lo que tiene en la cabeza es la expectación que hay detrás de él, las tardes en las que está anunciado, que yo creo que es por lo que después se le va a juzgar y se le va a valorar y seguro que está metido en el campo, tentadero y con su cabeza puesta en el Toro".

La Feria de Valdemorillo será la vuelta al ruedo de Juan Ortega tras su "espantá" a Carmen Otte el pasado 2 de diciembre de 2023. La expectación por la reaparición del diestro tras lo ocurrido es máxima y muchos auguran que no se presente a la corrida, del mismo modo que ha hecho esta mañana con la presentación del evento.