Juan del Val entra en polémica al hablar de feminismo y política: “Mi mujer brilla y gana más que yo”

Juan del Val no va a pasar a la historia por callarse lo que piensa. Eso no va con él. De hecho, es uno de sus grandes atractivos El escritor, que también triunfa como colaborador en televisión, a veces sabe que será controvertido con lo que va a decir, pero no por ello se lo reserva. Crear debate es su especialidad y quizá sea necesario poner temas incómodos sobre la mesa para llegar a sanas conclusiones y posibles resoluciones de conflictos. Es por eso que no tiene miedo en entrar en materia al hablar sobre feminismo o política, temas candentes en los que, por supuesto, tiene una opinión bien formada, como así ha compartido con el suplemento ‘Yo Dona’ de ‘El Mundo’.

Juan del Val en 'El Hormiguero' Atresmedia

El marido de Nuria Roca tiene muy claro que “el feminismo es el movimiento más importante de los dos últimos siglos”, aunque no está conforme con la forma en la que se está reconduciendo en muchos sectores. Propone que el motor de cambio se realice “desde la acción”, teniendo en cuenta que “la ideología es comportamiento, no palabrería”. Ahí es donde entra a valorar casos tan polémicos como el de Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar y fundador de Podemos, que ha caído en desgracia política tras denuncias por abuso sexual por parte de Elisa Mouliaá, Aída Nízar y muchas otras anónimas. Considera que se habla mucho, pero no se está actuando tanto: “Luego han venido unos cuantos a darnos lecciones de lo que hay que hacer, de la conciliación… Lo que no vale es decir ‘el feminismo es esto y lo otro’ y luego estar encausado, como estamos viendo últimamente”.

Para Juan del Val el mejor ejemplo de feminismo lo tiene en casa, en su mujer Nuria Roca: “Vivo desde hace más de 25 años con alguien con más brillo que yo, que ha ganado más dinero que yo… Tengo un hijo de 22 años y el que se quedó en casa cuando nació fui yo”, destaca cómo ha apoyado la carrera de su mujer mientras cumplía con sus responsabilidades como padre y marido. Una cuestión por la que se considera “progresista, en el sentido de que soy la persona menos conservadora que conozco, aunque haya gente que me asocie con ideas de derechas porque critique a Pedro Sánchez y eso, por lo visto, es conservador”. Convive con la crítica y sabe que todo lo que dice es susceptible de polémica, pues no siempre su idea casa con la mayoría, pero entiende que cada uno piense distinto: “Y lo respeto, ¿eh? Porque cuando hablas en televisión no puedes pretender que la gente no te cuestiones. Yo opino y ellos también”.

Juan del Val y Nuria Roca Instagram

Eso sí, Juan del Val al menos desea que la opinión que se hagan esas terceras personas sobre él sea lo más ajustada a la realidad posible. De ahí que desea dejar clara su postura política al citado medio: “Me afilié a las Juventudes Comunistas con 15 años, pero dejé de verlo claro. Y toda mi vida he sido votante de Izquierda Unida, primero, y del PSOE, después. Pero no puedo votar a este PSOE, porque está alejadísimo de lo que pienso”, sentencia el periodista. El marido de Nuria Roca tiene clara su postura y parte de una premisa: “A mí me gusta ser crítico con el poder, independientemente de quién lo ejerza. Pero vivimos en un mundo muy sectario donde denunciar las cosas malas de este gobierno ya te coloca en la derecha. Y creo que hay políticos buenos y malos en todos los partidos”, razona. De ahí que sentencie que le “desespera la estupidez, que la gente hable de una persona sin conocimiento. O sea, cuando te ponen un sello. Cierto es que a medida que te haces más mayor, te van cabreando menos cosas”.