Aída Nízar estalla tras conocer el archivo de su denuncia contra Errejón: "Que ardan en el infierno"

La semana no ha empezado nada bien para Aída Nízar. Este lunes se dio a conocer que su denuncia contra Íñigo Errejón, al que acusó públicamente de haberla agredido sexualmente en el año 2015 -sumándose así a la demanda de la actriz Elisa Mouliaá-, ha sido archivada al entender el juez que los supuestos hechos han prescrito. Añade el TSJC, además, que “con el archivo del procedimiento, queda extinguida toda responsabilidad penal del denunciado en esta causa”.

Una última hora que no ha sentado nada bien a la que fuera concursante de “Gran Hermano”, que ha hecho gala de su habitual tono incisivo a través de sus redes sociales. Nízar cuestiona que la noticia del archivo de su denuncia se diera a conocer antes a los medios de comunicación que a su propio abogado, además de clamar porque las agresiones sexuales nunca deberían prescribir.

“Que las malas personas ardan en el infierno”, comienza diciendo Nízar. “Aquellos que han hecho pasar a tantas mujeres tanto acoso y dolor. ¿Cómo puede saberse esto sin que lo sepa mi abogado ni mi procurador? Mienten, a no ser que vosotros tengáis información privilegiada, filtrada”, dice a los medios de comunicación, al tiempo que cuestiona la división de poderes y la democracia. “¡Qué tristeza! Si esto es así, eso no implica que un presunto acosador sexual no lo sea, solo que la ley hace que prescriba. Ojalá se concienticen los legisladores de que los delitos sexuales jamás deberían de prescribir. Pobres mujeres”, concluye la polémica tertuliana.

En la denuncia que Nízar presentó y compartió con la opinión pública, acusaba a Íñigo Errejón de haberse abalanzado sobre ella “y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras abrazaba con fuerza hacia sus partes (...) Me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono”.

Llama la atención que hace solo una semana Nízar celebraba que su demanda había sido adida a trámite, y expresó públicamente: “Solo le pido a Dios que el juez sea valiente y que quiera tomar declaración a una mujer como Aída Nízar, porque precisamente esto debería hacer que los legisladores se planteasen que los delitos sexuales jamás prescribiesen”.

Unas plegarias que no han sido escuchadas ni por Dios ni por la Justicia, aunque cabe recordar que la demanda de Elisa Mouilaá sí sigue su curso.