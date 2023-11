Juanra López: «Hay demasiado esnob que critica la prensa del corazón»

Si Juanra López se animase a poner negro sobre blanco, blanco sobre negro, todo lo que ha visto y oído en el mundo del famoseo, no habría cartuchos de tinta suficientes en todo el país. Tampoco piernas para correr si describiese las veces que sorprendió a este o el otro con las manos en la masa, dejémoslo así. No es una amenaza. Es cauteloso y lo que ha hecho este periodista, habitual en los programas y prensa del corazón, ha sido contar la vida dándole formato de novela y con un título muy sugerente: «El fantasma de Rock Hudson» (edit. MaLuma).

Ha descubierto en la literatura otra forma de ejercer su oficio periodístico y de posar la mirada de un modo más íntimo, original y atractivo. Tal vez era el ingrediente mágico que le faltaba para continuar una trayectoria vital ya de por sí intensa.

Lola Flores, Lollobrigida o La Masielona

Nació en Madrid en 1973 y ha llegado a los 50 bien curtido. En lo personal y en lo profesional. Pero dejemos que sea él quien nos cuente qué tiene que ver él con el actor Rock Hudson, o más bien con su espectro, o por qué se entrecruzan en sus páginas Lola Flores, Penélope Cruz, Gina Lollobrigida, Carmen Rigalt, «La Masielona» o hasta un aristócrata «que acababa de divorciarse después de que una revista publicara unas fotos de su mujer besándose con un actor de telenovelas». ¿Quién querría perderse semejante show?

«He querido usar algunos datos reales y muchas vivencias personales para poder trazar la historia que yo tenía en mente, pero cualquier parecido con la realidad es casual» advierte antes de que nuestra imaginación eche a volar. De un modo u otro, todos ellos forman parte de su educación sentimental. Rock Hudson murió a causa del sida cuando él apenas tenía 12 años, suficientes para que su fantasma le persiguiese durante años. «Yo estaba en esa época descubriendo mi homosexualidad. El actor tuvo el gran gesto de generosidad de desvelar esta enfermedad que entonces se conocía como el cáncer de los homosexuales. Y como dice Juan Villar, el protagonista de mi novela, generaba más pavor que la peste. Hoy la infección por VIH ha dado un vuelco absoluto, pero sigue existiendo el tabú del sida. Charlie Sheen confesó públicamente que lo padecía y no ha vuelto a trabajar».

Su paso por los platós de televisión

Juanra aclara que, a pesar de la similitud con Juan Villar, también periodista, no ha escrito su autobiografía. Le hemos visto en platós de televisión y en tertulias del corazón y ha firmado numerosos artículos y entrevistas en la llamada prensa rosa. El trágico 11-S le pilló comiendo con Sara Montiel en el hotel Miguel Ángel y escuchando sus historias delirantes. Aunque dice que recaló en este tipo de periodismo por azar, algo tendría que ver que el ginecólogo Iglesias Puga, Papuchi, tratase a su madre durante su embarazo o que de niño escuchase con ella «Apueste por una», de Teresa Campos, y se divirtiese tomando partido por su rival.

Campos estuvo por encima de su final televisivo

«La presentadora fue mi referente. Era una gran profesional y una estrella. Creó una forma de hacer televisión y dignificó una audiencia, la de las llamadas marujas, que otras cadenas despreciaban. Me apena que no se le permitiese la despedida que ella pidió, pero María Teresa era tan potente que estuvo muy por encima de su final televisivo», zanja.

María Teresa Campos en 'Lazos de sangre' RTVE

Ahora que el fantasma de Rock Hudson ya ha dejado de inquietarle, tiene otro estigma por abatir: el que recae sobre el periodismo del corazón, tan cínicamente vilipendiado en algunos contextos. «Las audiencias no engañan -explica-. Existe el cinismo de alguna gente, que denuesta lo que consume. La curiosidad es humana y nos gusta conocer detalles de esas personas que nos rodean. Es algo ancestral. Admito que es un periodismo muy difícil porque te encuentras al personaje casi siempre a la defensiva, pero ningún otro género te permite llegar al fondo de un político o un artista como este. No tiene sentido juzgarlo negativamente y quienes lo hacen son unos esnobs. Hay demasiado esnobismo al criticar la prensa del corazón».

La tragedia de Ana Obregón le inspiró

Un detalle de la novela que no podemos pasar por alto en la entrevista es el parecido entre la madre de su protagonista, sumida en la pena después de perder a su hijo de 20 años, y Ana Obregón. «Viví de cerca este sufrimiento, tal vez el más terrible que puede padecer una mujer, pero también me inspiró Ana. Sin embargo, en mi relato quise darle al personaje una segunda oportunidad de ser feliz». ¿Igual que la actriz? El escritor niega tajante. «El libro estaba entregado antes de que tomase la decisión de la gestación subrogada. Ambas mujeres, actriz y personaje, tienen en común el dolor, pero su destino es otro. No seré yo quien juzgue a Ana, puesto que habrá encontrado sus motivos, pero el final que le doy a mi personaje para ser feliz es muy distinto».

Ana Obregón GTRES

«El fantasma de Rock Hudson» es una crónica social y, sí, hay mucho rosa, pero eso mismo nos permite aventurar que más de uno, quizás uno de esos esnobs, leerá la novela a hurtadillas. Juanra presiente que este es solo el comienzo de una bonita amistad. Con la literatura, se entiende.