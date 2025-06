Jueves 12 de junio, la actualidad del corazón en imágenes: de Bárbara Rey a Cristina Pedroche luciendo tripita premamá

La actividad de nuestros famosos no descansa. En este jueves 12 de junio, una de las grandes protagonistas del día ha sido Bárbara Rey, que ha presentado sus esperadas memorias, "Yo, Bárbara". Junto a ella, otras celebridades han acaparado todas las miradas.

Bárbara Rey, arropada por Sofía Cristo y Chelo García-Cortés

La vedette ha presentado en el Hotel Intercontinental de Madrid "Yo, Bárbara", sus memorias más esperadas. Arropada por Sofía Cristo y Chelo García-Cortés, la actriz ha vivido uno de los días más importantes de su vida. En su libro, Bárbara Rey relata en primera persona desde su complicada relación con Ángel Cristo hasta su historia con el Rey Juan Carlos, todo un asunto de Estado.

Bárbara Rey presenta ante los medios sus esperadas memorias, 'Yo Bárbara' José Ramón Hernando Europa Press

Cristina Pedroche luce tripita premamá

La presentadora ha compartido una bonita fotografía luciendo tripita premamá. En la recta final de su embarazo, Cristina Pedroche se encuentra contando los días para el nacimiento de su segundo hijo. "Me tranquiliza saber que no estoy sola en esto de dormir poco y mal por las noches y que a vosotras también os afecta la Luna llena. No estamos solas amigas", ha escrito en su última publicación.

El encuentro del Rey Felipe VI y la Infanta Elena

El Rey de España y su hermana mayor han coincidido en el acto organizado por el 50 aniversario de MAPFRE. Don Felipe VI y la Infanta Elena se ha mostrado de lo más cómplices y cercanos ante las cámaras, dejando el protocolo a un lado. Al saludarse, el Jefe de Estado ha dado dos besos a Doña Elena.