Bárbara Rey confiesa uno de sus grandes secretos: "Encarna Sánchez se me insinuó, pero yo no me dejaba querer"

Nunca lo ha contado, era uno de sus grandes secretos más íntimos. Y ahora lo desvela sin ocultar las circunstancias que rodearon el secretismo de los hechos.

Bárbara Rey nos descubre que “Encarna Sánchez se me insinuó, pero yo no me dejaba querer y ella era muy lista y lo entendió perfectamente. No insistió más porque se dio cuenta de que no tenía nada que hacer conmigo”.

La actriz acaba de publicar sus memorias, una autobiografía en la que se abre en canal contando los episodios más polémicos de su vida. Dice que no las ha escrito desde el rencor, porque “no soy rencorosa”, y que ha llorado mucho al recordar los momentos más duros de su existencia.

Bárbara Rey en la presentación de sus memorias, "Yo, Bárbara" Gtres

No quiere levantar nuevas polémicas y está convencida de que su ex amante, el rey don Juan Carlos, no se querellará contra ella, porque “no me meto con él, simplemente me limito a contar lo que ocurrió entre nosotros. A lo largo de los años he llegado a arrepentirme de haber mantenido aquella relación. Ahora ya no, no tendría sentido a mi edad”.

Es evidente que Bárbara ha necesitado ayuda para escribir estas memorias. Ella misma reconoce que “me ha ayudado una persona de la editorial. Creo que es un libro muy interesante y que cuenta muchas verdades. Estoy muy satisfecha con el resultado. ¿Mandárselo al rey Juan Carlos? Como tiene mucho dinero, que se lo compre”. Y asegura que “no tengo miedo a las consecuencias que se deriven de lo que cuento en mis memorias. Nunca he sido miedosa y no lo voy a ser ahora”.

Ironías de la vida, el primer capítulo del libro se llama “El cerdo”, pero aclara que “no me refiero a un hombre en concreto, sino a un cerdito que tuve y al que recuerdo con enorme cariño”. Pero seguro que por su vida habrá pasado algún que otro personaje que se merecería ese apodo.