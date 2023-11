El cariñoso gesto de Julia Janeiro al ver cómo a Jesulín de Ubrique se le trunca su sueño

Jesulín de Ubrique ha tenido que renunciar a sus aspiraciones en los fogones de ‘MasterChef Celebrity 8’, después de haber sido elegido como el expulsado de este jueves. Tras una reñidísima prueba de eliminación, el torero dice adiós al programa culinario en el que había depositado todas sus esperanzas, quedándose a las puertas de la final. Su sueño se ha truncado, pero puede estar orgulloso de su paso por el programa, como así lo está su hija, Julia Janeiro, que no ha podido evitar saltarse su propia norma de no hacer mención sobre sus padres en sus redes sociales. La joven no quiere ser noticia por mérito de sus progenitores, pero ha entendido que era el momento idóneo para tener un cariñoso gesto con su padre.

Jesulín de Ubrique en un story de Julia Janeiro Instagram

Desde que fichase por el talent show de La 1, Jesulín de Ubrique se ha mostrado más abierto que nunca en sus propias redes sociales. Ha congeniado muy bien con el resto de famosos que componen el casting del programa, de ahí que se citase con alguno de ellos para disfrutar de una jornada en Ambiciones. Ha hecho muy buenas migas con Álvaro Muñoz Escassi y también ha podido reforzar su amistad con Toñi Moreno. Pero por muchos aspirantes a ‘MasterChef’ que hubiese entre los fogones del ente público, Julia Janeiro no tiene la menor duda de que su padre es quien debería haberse llevado el triunfo a casa.

De ahí que no haya podido evitar dejar constancia de su creencia en su cuenta de Instagram, queriendo dejar muy claro lo orgullosa que está del paso de su padre por el programa culinario. Sobre la imagen del momento de su expulsión, mientras de batía en duelo con Toñi Moreno, la joven ha sido clara al confesar que Jesulín de Ubrique es “mi ganador”. Además, para hacer más potente su mensaje, ha elegido un icono de unas manos formando un corazón, dejando constancia del cariño que siente. Poco o nada le importa lo que haya opinado el jurado, para ella el éxito se lo lleva su padre y, de paso, toda la familia, pues podrán disfrutar de sus novedosas dotes en la cocina, que ni él mismo conocía.

Story de Julia Janeiro Instagram

Como decíamos, no es común que Julia Janeiro haga alarde de sus padres en redes sociales. Más difícil es que haga mención de su madre, María José Campanario, a la que protege por encima de todo. Sin embargo, hace unas semanas atrás se saltaba su propia prohibición y presumía de ellos en su Instagram. Lo hacía publicando algunas de las imágenes resultantes de la quedada de ‘MasterChef Celebrity’ en Ambiciones, donde Jesulín de Ubrique ejerció de perfecto anfitrión. También la odontóloga se mostró en su salsa con los nuevos amigos que ha hecho su marido en el concurso y es que parece que la vida le sonríe a la familia Janeiro, aunque no hayan podido celebrar el triunfo del patriarca entre los fogones.