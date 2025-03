El tirón de orejas de Isabel Pantoja al novio de Anabel Pantoja, David Rodríguez

El ojo del huracán mediático se ha instalado sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez. Tres meses después de tener a su hija Alma en sus brazos, su vida ha estado sometida a una auténtica montaña rusa de emociones. El ingreso en el hospital y la posterior investigación judicial para determinar el origen de las lesiones y su grado de responsabilidad ha puesto el foco sobre la pareja. Unos padres angustiados que tratan de recuperar la normalidad a la que tanto hacen alusión, mientras cada detalle de su historia de amor es analizado con lupa. Así sucede especialmente con el capítulo en el que Isabel Pantoja juega un papel protagonista. La tonadillera fue la encargada de poner al fisioterapeuta en la senda de su sobrina. Ambos formaban parte de su equipo de su gira de conciertos y después de muchas horas entre bambalinas surgió la chispa del amor. Pero también la chispa que desató lo que se consideró una guerra entre la cantante y David.

David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja Gtres

Al menos eso es lo que se ha mantenido hasta ahora, cuando se ha hablado largo y tendido sobre la supuesta enemistad entre jefa y empleado. Aunque ya no les une un vínculo profesional, siempre les unirá uno familiar por Anabel Pantoja. Pero incluso se ha llegado a afirmar que el mal rollito entre Isabel Pantoja y a quien confiaba sus cuidados musculares afectó a la relación entre tía y sobrina. Ahora esta versión se echa por tierra, aunque no se niega que efectivamente hubo un encontronazo entre ellos. Algo que se denomina ahora como una “llamada de atención” que no habría afectado a su relación al nivel del que se había publicado. “Fue un mal rollo no solo con David, sino también con otros miembros del equipo”, detalla el periodista Alberto Guzmán desde ‘D Corazón’ para contextualizar lo sucedido.

“A Isabel Pantoja, cuando acaba un concierto, le gusta que todo su equipo esté recogido y ellos salían de fiesta, entonces hubo una llamada de atención”, desliza el colaborador, que subraya que “no fue ni un enfado”. Algo así como un tirón de orejas de la jefa que no quería que sus empleados se desmadrasen demasiado a la hora de celebrar el éxito de una noche de espectáculo y con la adrenalina que producen los aplausos del público. Pero desde el citado programa se quiere poner de relieve que no fue una bronca como tal, sino más bien una llamada al orden para que los jóvenes no sacasen demasiado los pies del tiesto.

Anabel Pantoja y David Rodríguez Gtres

Esto no habría afectado la relación de Isabel Pantoja con David Rodríguez. Es más, después de que su fisioterapeuta en la gira entrase en el corazón de Anabel Pantoja, se convirtió en uno más de la familia. Algo que para la tonadillera no quiere decir que el contacto sea estrechísimo: “Me consta que ahora, entre ellos, la relación es cercana y que, cuando ella llama a su sobrina por vídeollamada, David también aparece en esa conversación”. Y es que la cantante utiliza este avance de la tecnología para mantener el contacto directo con Anabel, para poder ver a su hija Alma cuando habla con ella y así mandarle besos desde la distancia. La relación entre Isabel y su sobrina siempre ha sido muy estrecha, aunque se ha asegurado que ha tenido sus más y sus menos. Pero la influencer tiene claro que su papel es independiente y ya no está dispuesta a entrar en disputas ajenas. No se posiciona entre su tía y sus primos, Kiko Rivera o Isa Pantoja, pues prefiere disfrutar de todos y hacer oídos sordos a sus quejas cruzadas.