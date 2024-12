Un juzgado de Barcelona archiva la denuncia de Aída Nízar contra Ínigo Errejón

Malas noticias para Aída Nízar. El juez de Barcelona ha archivado la denuncia por presunto abuso sexual que presentó la televisiva contra Íñigo Errejón por haber prescrito el delito denunciado, ya que, según Nízar, los hechos ocurrieron en 2015.

Aída Nízar Gtres

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la denuncia interpuesta por la colaboradora de televisión se ha archivado al considerar, tal y como había solicitado la Fiscalía, que los hechos denunciados han prescrito. Añade el TSJC, además, que "con el archivo del procedimiento, queda extinguida toda responsabilidad penal del denunciado en esta causa".

Mientras tanto, Íñigo Errejón continúa investigado por un juzgado de Madrid por presunta agresión sexual a Elisa Mouilaá, la primera mujer que dio el paso de hacer formal una denuncia. El próximo 16 de enero tanto la actriz como el expolítico tendrán que ir a declarar.

La denuncia de Aída Nízar

Según la denuncia interpuesta por Aída Nízar la tarde del 28 de octubre ante agentes especializados de la UFAM de la comisaría de la Policía Nacional en Marbella, Íñigo Errejón le hizo sentir "humillada, vejada, baboseada y repugnada". Los hechos sucedieron en 2015 durante un acto de Podemos. "Fue al finalizar el acto cuando Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí, y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógadas políticas, todo esto mientras abrazaba con fuerza hacia sus partes (...) Me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono", detalla en su escrito.

La semana pasada, cuando se conoció que el juzgado número 11 de Barcelona había admitido a trámite las diligencias previas contra Errejón por su denuncia, Aída Nízar celebró la noticia. "Es una buena noticia. Las mujeres y hombres acosados no deben tener jamás miedo, sea quien sea el acosador, porque existe la Justicia. Aunque sea muy lenta, que se armen de valor y denuncien. Solo le pido a Dios que el juez sea valiente y que quiera tomar declaración a una mujer como Aída Nízar, porque precisamente esto debería hacer que los legisladores se planteasen que los delitos sexuales jamás prescribiesen", declaró la televisiva. Tan solo unos días después, el juez ha archivado la denuncia.