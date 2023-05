El gesto definitivo de Eva González contra Cayetano Rivera en su primer Rocío como soltera

Eva González ha vivido unos días de ensueño en El Rocío junto a sus amigos. La presentadora, fiel a la tradición, se trasladó a la aldea de Almonte y se mostró radiante y sonriente, luciendo dos looks espectaculares que están dando de qué hablar. Y es que la andaluza ha dado el carpetazo definitivo a Cayetano González y en su primer Rocío como soltera ha decidido no lucir la medalla de la Virgen del Rocío que pertenecía a Carmina Ordóñez y que llevó en el cuello años anteriores, cuando su matrimonio no estaba en crisis.

Con este gesto, evidencia una vez más que su relación con el torero está mas que acabada y que ha retomado su vida por completo. Fue en 2017 cuando Eva González lució por primera vez esta medalla tan especial para los Ordóñez. "Llevabas muchos Rocíos guardada, esperando un momento que por fin ha llegado. Espero ser digna heredera de su dueña. Gracias, Cayetano, no puede haber regalo más especial", dijo la presentadora en su día. Hasta el año pasado, la andaluza la llevó en el cuello, pero este año ha decidido prescindir de ella y de cualquier cosa que se le relaciones con su exmarido.

Siempre tan discreta y guardando silencio en lo que respecta a su separación con Cayetano Rivera, la presentadora dice mucho con este detalle sin haber articulado ni una palabra. Eva González se ha centrado en su trabajo y se ha refugiado en su hijo pequeño, Cayetano, y su familia y amigos más cercanos para superar esta dura e inesperada separación, un duro golpe que no esperaba. Mientras tanto, Cayetano Rivera ha vuelto a recuperar la ilusión al lado de María Cerqueira, una de las comunicadoras más famosas de Portugal. La periodista, mientras la andaluza estaba en el Rocío, celebró por todo lo alto sus 40 primaveras. Aunque no han trascendido imágenes del torero en la gran fiesta de cumpleaños que organizó su pareja, es muy probable que el hijo de Caminar Ordóñez no quisiera perderse el aniversario más especial de su nueva pareja, con la que conforma uno de los romances más mediáticos de Portugal.