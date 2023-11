Karina prepara el musical sobre su vida : “Desde que empecé a mostrarme en Instagram renací de mis cenizas”

Tras abandonar Gran Hermano VIP, Karina está volcada en preparar la comedia musical “Yo soy Karina”, que se estrenará en enero y que descubrirá a la mujer que está detrás de la artista, ingenua, sensible, guerrera, pero nunca tonta.

¿Por qué abandonó GH?

Echaba demasiado de menos a mi familia, mi casa y mis cosas. No aguantaba más, lo pasaba muy mal y decidí salir de la casa.

¿Le multaron por irse antes de tiempo?

Llegamos a un acuerdo. Tuvieron en cuenta mi alta edad y entendieron mi actitud. La verdad es que me ofrecieron concursar un lunes y tres días después ya entraba en la casa, no tuve tiempo de calibrar las consecuencias que me traería aceptar la oferta. Yo quería vivir una nueva experiencia, pero no me encontraba bien allí dentro.

¿Quién es su favorito para el triunfo final?

Me gusta Laura Bozzo, que tiene setenta y tantos años y lo está haciendo muy bien. Aunque no veo a alguien muy notorio.

Y ahora se abrirá en canal en "Yo soy Karina", en donde trabaja con su ex marido Carlos.

Estoy muy ilusionada con este proyecto. Quiero que el público conozca a fondo mi vida, lo bueno y lo malo, aunque esto último lo suavice un poco. Si tengo que hacer un balance de mi existencia, siempre primará lo positivo. Pero en el espectáculo se verán mis luces y mis sombras… fragmentos de mis canciones, anécdotas y algunas sorpresas. Desde que empecé a mostrarme en Instagram renací de mis propias cenizas, y me siento con muchas fuerzas para mostrar a la gente como me siento en esta etapa de mi vida. He sido una persona valiente, pocas veces me he achicado ante la adversidad, siempre cogí el toro por los cuernos. Y he tirado hacia adelante con todas mis fuerzas. Es la única manera de afrontar los vaivenes de la vida… con esperanza, valor e incluso humor.

¿Entre las sombras personales aparecerán los nombres del peluquero Juan Miguel y el vidente Domingo Torroba?

Del primero, y padre de mi hija pequeña, me separé porque había cosas que no funcionaban, pero los dos teníamos nuestras partes negativas, porque yo no soy una santa, tengo mis rarezas. De aquel matrimonio han quedado una hija y un nieto que son un primor. Y de Domingo prefiero no opinar, forma parte de una etapa que he olvidado hace muchos años.

Es que es demasiado buena...

Lo que soy es muy confiada, he dado pasos que no debería haber dado. En la vida hay que saber esperar y he sido muy impaciente. Eso no me ha dado buenos resultados.

¿Quién ha sido su gran amor, el hombre de su vida?

Creo que ese hombre no ha llegado nunca, pero si tengo que elegir a alguien me quedo con Carlos, el padre de mi hija Azahara. Es a quien más he querido y quiero y respeto. Es un hombre excepcional.

¿En estos momentos de su existencia se considera una mujer feliz?

Tengo momentos felices que aprovecho al máximo, pero también los hay más duros que afronto con valor e incluso aburridos. Tenemos tiempo para todo.