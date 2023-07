Kiko Matamoros soltó la primera bomba sobre la relación de Rosalía y Rauw Alejandro: "La familia no lo ve con buenos ojos"

Rosalía y Rauw Alejandrohan roto su compromiso, tal y como ha desvelado en exclusiva la revista "People". La pareja, que anunció su boda el pasado mes de marzo con el lanzamiento del videoclip de "Beso", unos de sus últimos singles en común, ha decidido, de mutuo acuerdo, tomar rumbos separados, coincidiendo con el final de la gira "Motomomami" de la catalana. "Las fuentes dicen que, a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso", revela el anterior medio citado.

La última publicación de la artista hizo saltar todas las alarmas sobre una posible separación entre ambos. En ella, publicó una imagen en la que aparecía llorando. Junto al carrousel fotográfico, despidió con un texto su última gira, en el que no mencionó en ningún momento a Rauw Alejandro: "Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todos los motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto".

Aunque esta noticia ha pillado a todo el mundo desprevenido, lo cierto es que Kiko Matamoros y Belén Esteban protagonizaron un rifirrafe en directo hace tan solo unos días en "Siéntase quien pueda", el programa de Miami en el que han comenzado a grabar el nuevo documental de "Sálvame" de Netflix. La de Paracuellos, durante su intervención en el espacio estadounidense, habló sobre la estrecha amistad que mantiene con Rosalía y cómo se forjó esta unión.

El exmarido de Makoke, al escuchar el relato de Belén Esteban, no dudó en saltar y cuestionar su amistad. Tras un momento de discusión, Kiko Matamoros soltó la bomba: "Tú lo que haces es tapar todo lo que sabes de Rosalía, eso sí". "Y tú tapar los del Real Madrid", le contestaba la "princesa del pueblo". "¿Por qué no cuentas lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro y que no están de acuerdo con esa relación? Cuéntalo, que lo sabes", le espetaba el televisivo, dejando atónita a la de Paracuellos. "Lo sabrás tú, yo no", aseguraba Belén Esteban. Al escuchar la discusión, el presentador del programa les preguntaba si estaban o no juntos y la ambos colaboradores exclamaban con firmeza que "Sí, están juntos", pero Matamoros puntualizaba: "Pero la familia no lo ve con buenos ojos". Aún así, la de San Blas reiteraba: "Yo no sé quien se lo ha contado a él pero yo he estado con su madre, con su hermana, y con ellos, y están tan felices". Pero Kiko Matamoros siguió defendiendo su información y, menos de una semana después, "People" ha confirmado en exclusiva que la pareja de artistas ha roto su compromiso. ¿Quién tenía razón en esta discusión?