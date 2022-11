Rauw Alejandro habla de su relación con Rosalía: “Ella me inspira mucho”

Hace más de un año que Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su relación después de meses de rumores. Ambos forman una de las parejas más enviadas del ‘star system’ y actualmente se encuentran viviendo un momento muy dulce juntos en el que incluso suenan campanas de boda. Precisamente de su relación con la catalana ha hablado el de Puerto Rico con motivo de la promoción de su nuevo disco ‘Saturno’.

Ha sido junto al presentador Zane Lowe, desde estudio de Apple Music, donde Rauw Alejandro ha detallado cómo fue el proceso de construcción de este trabajo, en el que Rosalía ha tomado gran partido. “He estado tomando clases de canto, gracias a mi chica. Ella siempre dice: ‘Tienes que practicar más’. Vale, sí lo haré, porque ella practica la voz todos los días con su profesor. ¡Es una locura, tío, ella inspira!”, dice el cantante.

Sobre una posible colaboración juntos, el puertorriqueño asegura que lo han intentado: “Sí, lo he intentado. Nos peleamos un poco, pero no. En el estudio, creo que tenemos una química loca, yo la entiendo, ella me entiende. Creo que nos respetamos en el estudio”.

“Ella también conoce mis ideas. Cuando tengo una idea, ella no dice nada, ella también me sigue. Creo que eso es especial, en los últimos tres años juntos, te inspiras en tu pareja y viceversa, es una mezcla de todo. A veces voy al estudio y ella está haciendo algo y yo digo: “Oh, pon esto” o ella dice: “pon esto otro”. Pero no nos ponemos en los créditos el uno al otro. Es sólo la vida en sí misma. Pero para nosotros, es algo natural y no pensamos en los créditos. No estamos pensando en quién hizo esto, o quién hizo lo otro, es solo como vivir la vida”, cuenta.

“Vivimos juntos, así que te relacionas mucho y puedo decir que ella me inspira mucho. El año pasado, ella me inspiró mucho para hacer música. Aprendí con ella, ella aprendió conmigo. Tenemos una rollo diferente, pero creo que eso es especial y se refleja en nuestra música. Soy feliz, somos realmente felices”, dice enamorao. “No nos apresuramos a hacer música juntos porque vives con esa persona. No tienes ninguna prisa, sé que cuando llegue el momento, vamos a hacer un gran, gran trabajo. Tenemos muchas ideas en nuestra casa y esperamos que salgan al mundo”.