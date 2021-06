El origen de la SORPRENDENTE amistad entre Belén Esteban y Rosalía

Que Belén Esteban y la cantante Rosalía se conocen no es nada nuevo. La colaboradora de Sálvame y la cantante mantienen una relación de amistad. Pero ¿cómo llega a fraguarse el afecto mutuo entre Belén y Rosalía? La tertuliana lo ha contado en el programa Sálvame. Durante una entrevista en el podcast Menudo Cuadro, La Esteban ha contado a sus presentadores, David Andújar y David Insua, que comenzó a hablar con la artista cuando indignada escuchó unas críticas injustas hacia ella y su música.

Rosalía, al enterarse, no dudó en mandarle un mensaje vía Instagram agradeciéndole el apoyo. Además, Belén reconocía que no solo tuvieron ese contacto. “Ella, su hermana y su madre se han portado fenomenal conmigo siempre. No somos íntimas pero nos tenemos un cariño mutuo. La admiro mucho”, indicaba Belén.

La tertuliana no solo es ya una asidua en los conciertos de la cantante de Malamente o Con Altura, sino que que las interacciones entre ambas en las redes sociales es frecuente, además de mandarse mensajes por teléfono.