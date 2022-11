La declaración de amor de Rosalía a Rauw Alejandro en los Grammy

Rosalía se convirtió anoche en la protagonista absoluta tras alzarse con cinco Grammy Latinos, entre ellos el de mejor álbum del año con ‘Motomami’, su tercer disco de estudio. Un premio que ya ganó en 2019 con ‘El Mal Querer’. Una gala que además de la música, estuvo protagonizada por el amor, y es que la catalana pronuncio públicamente unas bonitas palabras para su pareja, Rauw Alejandro.

Ambos llegaron juntos al photocall de los Premios, que se celebró en Las Vegas, donde posaron conjuntadísimos: Ella con vestido negro de gasa y brillantes de la firma Miu Miu y él, con traje negro; el detalle que los unía fue el color carmín de los labios de Rosalía y la rosa roja de la solapa de Rauw.

Durante la gala, la cantante protagonizó un momento viral interpretando ‘Despechá' y bailando junto al puertorriqueño.

Pero la catalana hizo historia anoche con sus cinco Latin Grammys: Mejor álbum de música alternativa, Mejor diseño de empaque, Mejor ingeniería y grabación para un álbum, y Mejor álbum del año. Un último premio que recogió entre lágrimas y el cual aprovechó para lanzar toda una declaración de amor a su pareja.

“‘Motomami’ es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, (...) pero el que más alegrías me ha dado”, dijo tras recoger el gramófono. “Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, y al amor de mi vida”, ha expresado la cantante catalana, antes de agradecer a “toda la gente que está detrás de este álbum”.

“Me siento muy contento y muy bendecido de estar aquí, y mas a tu lado”

No solo eso, en ambas redes sociales, la pareja demostró el momento tan dulce que están viviendo juntos: “Muchas gracias por los grammys que de momento me ha concedido la academia pero este año es más especial que nuncaaaA pq lo estoy compartiendo con El Amor De Mi Vida”, escribía en Instagram Rosalía mientras que Rauw lanzaba un bonito mensaje: “Me siento muy contento y muy bendecido de estar aquí y mas a tu lado. TE AMO mami!”. ¡Viva el amor!